Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέχρι πότε έχετε προθεσμία για την υποχρεωτική καταγραφή

Mέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 έχουν προσθεσμία οι κάτοχοι ασανσέρ για να κάνουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elevator.mindev.gov.gr και αφορά όλους τους ανελκυστήρες.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα υπολογίζεται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Η ευθύνη για την απογραφή ανήκει στους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους των ακινήτων. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, συνιστάται συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να γίνει μία μόνο καταχώριση, καθώς το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει διπλές εγγραφές.

Τα επτά υποχρεωτικά πεδία απογραφής

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με κωδικούς TAXISnet, ή με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπευθύνους λειτουργίας δημοσίων κτιρίων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επτά βασικά πεδία:

Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

(με αυτόματη συμπλήρωση μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή, όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ)

Έτος τοποθέτησης του ανελκυστήρα

Αριθμός στάσεων

Σήμανση CE (εφόσον υπάρχει)

Ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και ημερομηνία έκδοσης

Στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή, συντηρητή ή εγκαταστάτη (προκύπτουν από την ταυτοποίηση χρήστη)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό (UUID). Ο αριθμός αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης, το οποίο οι συντηρητές και εγκαταστάτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν κατά τους τακτικούς ελέγχους.

Ανελκυστήρες χωρίς απογραφή δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και θα θεωρούνται μη ασφαλείς, έως ότου συμμορφωθούν.

Πρόστιμα για μη απογραφή

Η μη έγκαιρη απογραφή επισύρει διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα ως εξής:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών

2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης

5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό (όπως εμπορικά κέντρα)

Σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, θα καθοριστούν και τα πρόστιμα για μη πιστοποιημένους ανελκυστήρες.

Κόστος πιστοποίησης

Το κόστος πιστοποίησης κυμαίνεται από 150 έως 500 ευρώ (με ΦΠΑ), ανάλογα με τον τύπο και την τοποθεσία του ανελκυστήρα.

Στις νεότερες πολυκατοικίες ή όταν ο ελεγκτής πιστοποιεί πολλούς ανελκυστήρες σε κοντινή περιοχή, το κόστος είναι κοντά στα 150 ευρώ.

Σε νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα ή εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, φτάνει έως 500 ευρώ.

Σε απομακρυσμένες περιοχές, το ποσό μπορεί να αυξηθεί λόγω μεταφορικών εξόδων, όταν η εταιρεία πιστοποίησης εδρεύει αλλού.