Θλίψη στην Ηλεία – Έφυγε από την ζωή ο ομογενής Κώστας Κουτρουμπής

Η ομογένεια της Βόρειας Αμερικής και η Ηλεία αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία του την πορεία και τη συνοχή της ομογένειας, τον Κώστα Κουτρουμπή.

Από την Αμαλιάδα μέχρι το Τορόντο και από τα πρώτα του βήματα στην ξενιτιά μέχρι την κορυφή της οργανωμένης ομογενειακής δράσης, υπήρξε μια προσωπικότητα που ενέπνεε με το ήθος, την εργατικότητα και την αφοσίωσή του. Δεν είδε ποτέ την πατρίδα ως μια μακρινή ανάμνηση, αλλά ως μια ευθύνη που οφείλει κανείς να υπηρετεί με συνέπεια. Με τη δράση του, ένωσε ανθρώπους, ενίσχυσε δεσμούς, στήριξε θεσμούς και προσέφερε σε γενιές ομογενών ένα σημείο αναφοράς. Η απώλειά του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά το αποτύπωμά του παραμένει ζωντανό και ισχυρό.

Ο Κώστας Κουτρουμπής γεννήθηκε το 1941 στην Αμαλιάδα, έναν τόπο που δεν έπαψε ποτέ να κρατά στην καρδιά του, ακόμη κι όταν σε νεαρή ηλικία αναζήτησε νέους ορίζοντες στον Καναδά. Συγκεκριμένα, ήταν από την περιοχή Καλίτσα, στην οποία ερχόταν ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι. Από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του, αναδείχθηκε σε ενεργό μέλος της ελληνικής ομογένειας, βάζοντας τη σφραγίδα του σε συλλόγους και ομοσπονδίες.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Ηλείων Τορόντο, ενώ η δράση του επεκτάθηκε με τη συνίδρυση της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, όπου επίσης διετέλεσε πρόεδρος. Η προσφορά του όμως δεν περιορίστηκε εκεί και για οκτώ ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο από θέσεις ευθύνης, επιβεβαιώνοντας την πίστη του ότι η δημοκρατία και η συλλογικότητα είναι καθημερινή πράξη, όχι θεωρία.

Το μήνυμα του Δημάρχου Ήλιδας

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος και συνέπεια την καταγωγή του και την ομογένεια.