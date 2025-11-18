Θλίψη στην Ηλεία – Έφυγε από την ζωή ο ομογενής Κώστας Κουτρουμπής

Σε ηλικία 84 ετών.
Η ομογένεια της Βόρειας Αμερικής και η Ηλεία αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία του την πορεία και τη συνοχή της ομογένειας, τον Κώστα Κουτρουμπή.
Από την Αμαλιάδα μέχρι το Τορόντο και από τα πρώτα του βήματα στην ξενιτιά μέχρι την κορυφή της οργανωμένης ομογενειακής δράσης, υπήρξε μια προσωπικότητα που ενέπνεε με το ήθος, την εργατικότητα και την αφοσίωσή του. Δεν είδε ποτέ την πατρίδα ως μια μακρινή ανάμνηση, αλλά ως μια ευθύνη που οφείλει κανείς να υπηρετεί με συνέπεια. Με τη δράση του, ένωσε ανθρώπους, ενίσχυσε δεσμούς, στήριξε θεσμούς και προσέφερε σε γενιές ομογενών ένα σημείο αναφοράς. Η απώλειά του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά το αποτύπωμά του παραμένει ζωντανό και ισχυρό.
Ο Κώστας Κουτρουμπής γεννήθηκε το 1941 στην Αμαλιάδα, έναν τόπο που δεν έπαψε ποτέ να κρατά στην καρδιά του, ακόμη κι όταν σε νεαρή ηλικία αναζήτησε νέους ορίζοντες στον Καναδά. Συγκεκριμένα, ήταν από την περιοχή Καλίτσα, στην οποία ερχόταν ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι. Από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του, αναδείχθηκε σε ενεργό μέλος της ελληνικής ομογένειας, βάζοντας τη σφραγίδα του σε συλλόγους και ομοσπονδίες.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Ηλείων Τορόντο, ενώ η δράση του επεκτάθηκε με τη συνίδρυση της Πανηλειακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, όπου επίσης διετέλεσε πρόεδρος. Η προσφορά του όμως δεν περιορίστηκε εκεί και για οκτώ ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο από θέσεις ευθύνης, επιβεβαιώνοντας την πίστη του ότι η δημοκρατία και η συλλογικότητα είναι καθημερινή πράξη, όχι θεωρία.
Το μήνυμα του Δημάρχου Ήλιδας
Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με πάθος και συνέπεια την καταγωγή του και την ομογένεια.
«Έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση την Ηλεία, την Αμαλιάδα και την ομογένεια. Ο αγαπητός φίλος μου, Κώστας Κουτρουμπής, υπήρξε ένας πραγματικός πρεσβευτής του τόπου μας στο εξωτερικό και ένας άνθρωπος που κουβαλούσε πάντα στην καρδιά του την πατρίδα. Η απώλειά του μάς γεμίζει θλίψη, αλλά και βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα πρόσφερε στην περιοχή μας».
Ο Δήμαρχος υπενθύμισε τη συγκινητική τιμητική βράβευση που είχε λάβει ο Κώστας Κουτρουμπής το 2018 στο πλαίσιο του 3ου Πανηλειακού Ανταμώματος Ομογενών, αναφέροντας ότι η προσφορά του στην ομογένεια και η αφοσίωσή του στην ενίσχυση των δεσμών με την Ηλεία υπήρξαν ανεκτίμητες.
Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδουλόπουλος σημείωσε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το ήθος, τη σεμνότητα και την αγάπη του για την Ηλεία. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους απόδημους Ηλείους στην Αμερική και τον Καναδά. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στον τόπο μας».
Μια απώλεια που βαραίνει την ομογένεια και τον τόπο του
Ο Κώστας Κουτρουμπής υπήρξε άνθρωπος της πράξης, της προσφοράς και της ευθύνης. Από τους πρωτεργάτες της οργανωμένης ομογένειας στη Βόρεια Αμερική, εργάστηκε με συνέπεια για να κρατήσει ζωντανό το νήμα που ενώνει τους Ηλείους του εξωτερικού με τη γη τους. Η παρουσία του σημάδεψε δεκαετίες δράσης, γεφυρώνοντας αποστάσεις και καλλιεργώντας μια δυνατή συλλογική ταυτότητα.
