Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

Η Cloudflare, μια εταιρεία που «κρατά» αόρατα μεγάλο μέρος του διαδικτύου, έγινε πολύ πιο γνωστή το πρωί της Τρίτης.

Είναι μία από τις πολλές τεράστιες εταιρείες υποδομής διαδικτύου που επιτρέπουν σε ιστότοπους να «σερβίρουν» τις σελίδες τους στους χρήστες. Αυτές οι επιχειρήσεις παραμένουν κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο, μέχρι να συμβεί κάτι λάθος.

Αυτό συνέβη το πρωί της Τρίτης, όταν πολλοί από τους μεγαλύτερους ιστότοπους του κόσμου σταμάτησαν να φορτώνουν κανονικά. Οι επισκέπτες του X, που προηγουμένως ήταν γνωστό ως Twitter, και άλλων ιστοσελίδων αντί αυτού είδαν ένα μήνυμα από την ίδια τη Cloudflare. Το μήνυμα τους ενημέρωνε ότι είχε παρουσιαστεί ένα σφάλμα, ότι τα συστήματα της εταιρείας δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι θα έπρεπε να «δοκιμάσουν ξανά σε λίγα λεπτά».

Η Cloudflare περιγράφει τον εαυτό της ως «ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου», με «εκατομμύρια διαδικτυακές ιδιοκτησίες». «Σήμερα, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, bloggers και ο καθένας που έχει παρουσία στο Διαδίκτυο απολαμβάνει ταχύτερους και πιο ασφαλείς ιστότοπους και εφαρμογές χάρη στην Cloudflare», αναφέρει η ιστοσελίδα της.

Το κάνει αυτό μέσω ενός ολόκληρου φάσματος προϊόντων. Αλλά η πιο διάσημη και κεντρική υπηρεσία της είναι ένα σύνολο τεχνολογιών που διασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι μπορούν να παραμένουν online όταν δέχονται μεγάλο όγκο επισκεψιμότητας – είτε προέρχεται από ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, είτε από μια επίθεση που έχει στόχο να «ρίξει» τον ιστότοπο.