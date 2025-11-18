Βλάβη στην Cloudflare επηρεάζει μεγάλο μέρος του διαδικτύου- Εκτός λειτουργίας το X και το ChatGPT

Μεγάλο μέρος του Παγκόσμιου Ιστού βρίσκεται offline το απόγευμα της Τρίτης λόγω αδιευκρίνιστου τεχνικού προβλήματος στην Cloudflare, εταιρεία κυβερνοασφάλειας που εξυπηρετεί το 20% των ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο.

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται μεταξύ άλλων η πλατφόρμα X και το ChatGPT.

Και οι δύο υπηρεσίες εμφανίζουν μήνυμα σφάλματος λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

«H Cloudflare έχει αντιληφθεί και ερευνά ζήτημα που δυνητικά επηρεάζει πολλαπλούς πελάτες» ανέφερε η εταιρεία λίγο πριν από τις 14.00 ώρα Ελλάδας.

Σε επόμενη ενημέρωσή της, ανέφερε ότι κάποιες υπηρεσίες επανέρχονται, πρόσθεσε όμως ότι οι πελάτες της «ενδέχεται να παρατηρούν ρυθμούς σφαλμάτων πάνω από το κανονικό καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται και το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις βλάβες σε μεγάλους διαδικτυακούς τόπους.