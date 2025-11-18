Πάτρα: Οι βιτρίνες, κάνουν ήδη Χριστούγεννα- ΦΩΤΟ

Χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο κέντρο της Πάτρας, καθώς δεκάδες εμπορικά καταστήματα, καφέ και επιχειρήσεις εστίασης έχουν ήδη «φορέσει» τα γιορτινά τους, πολύ νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται.

Μόλις μπήκε ο Νοέμβριος, οι βιτρίνες άρχισαν να γεμίζουν με φωτεινά στολίδια, λαμπιόνια, γιρλάντες, θεματικές κατασκευές και χειμωνιάτικες συνθέσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Οι παρακάτω εικόνες από τους κεντρικούς δρόμους, της πόλης είναι ενδεικτικές. Χιονισμένα σκηνικά, φωτεινές επιγραφές και χριστουγεννιάτικα δέντρα, δίνοντας την αίσθηση ότι η πόλη έχει μπει επισήμως στο κλίμα των γιορτών.

Οι επιχειρηματίες εξηγούν πως η απόφαση να στολίσουν τόσο νωρίς δεν είναι τυχαία. Από τη μία, θέλουν να «ανεβάσουν» την ψυχολογία του κόσμου μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Από την άλλη, βλέπουν στον πρόωρο στολισμό μια ευκαιρία να προσελκύσουν πελάτες νωρίτερα, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη και ζεστή εικόνα στην αγορά.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα αυτή, καθώς ολοένα και περισσότερα καταστήματα αναμένεται να μπουν στον ρυθμό των Χριστουγέννων, ανεβάζοντας την ατμόσφαιρα και δίνοντας μια πρώτη γεύση της πιο φωτεινής περιόδου του χρόνου.