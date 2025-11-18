Πατρινό καρναβάλι 2026: Tι θα δούμε στην Τελετή Έναρξης

Μπορεί η τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού 2026 να προγραμματίζεται για τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους, όμως η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου, «Καρναβάλι Πάτρας», έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις της για την τελετή έναρξης του κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος της πόλης. Μία τελετή, που μέσα από το φως και την καλλιτεχνική δράση, θα θελήσει να στείλει το μήνυμα της χαράς και της ανθρώπινης επαφής.

Ειδικότερα, στην τελευταία συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καλλιτεχνική πρόταση για την τελετή έναρξης, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του ΔΣ Παύλου Σκούρα.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της κοινωφελούς επιχείρησης, την οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η καλλιτεχνική πρόταση για την τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού 2026 προβλέπει μια σύγχρονη, πολυμεσική παράσταση, που θα συνδυάζει μουσική, εικόνα, φως και καλλιτεχνική δράση.

Η σκηνή η οποία θα στηθεί, θα φιλοξενήσει εξαμελή μπάντα, υποσχόμενη μάλιστα κάποιες εμφανίσεις «έκπληξη», με σκοπό να αναδείξει τη δημιουργικότητα και τη ζωντανή πολιτιστική ενέργεια της Πάτρας.

Παράλληλα, η παράσταση αναμένεται να αξιοποιήσει πολυμέσα και οπτικοακουστικά στοιχεία, με πλούσιο υλικό προβολής σε video wall, το οποίο θα εντάσσεται οργανικά στη δραματουργία και στη συνολική αισθητική του σόου.

Επίσης, μέσα από τρεις καλλιτεχνικές πράξεις, η τελετή έναρξης φιλοδοξεί να στείλει το μήνυμα της συλλογικότητας, της χαράς και της ανθρώπινης επαφής.

Όσον αφορά στο τεχνικό μέρος της παράστασης, η σκηνή που θα στηθεί, θα είναι περίπου 100 τμ, σκεπασμένη για λόγους ασφαλείας, αλλά και πλήρως ορατή από το κοινό που θα την παρακολουθήσει. Επάνω στη σκηνή θα βρίσκεται η μουσική μπάντα, ενώ στο φόντο θα υπάρχει led wall αντίστοιχων διαστάσεων, το οποίο θα λειτουργεί ως σκηνικό και σε αλληλεπίδραση με τους καλλιτέχνες.

Στην παράσταση θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, μουσικό σχήμα έξι ατόμων, τρεις ακροβάτες - σαλτιμπάγκοι, καθώς και μουσικά σύνολα, όπως χορωδίες - ορχήστρες που θα εκπροσωπούν ενδεικτικά την πολιτιστική δυναμική της Πάτρας.

Σχετικά με το κόστος της τελετής έναρξης, όπως αναφέρεται στην απόφαση της κοινωφελούς επιχείρησης, «ο πρόεδρος του ΔΣ Παύλος Σκούρας επεσήμανε ότι το συνολικό κόστος της τελετής έναρξης όσον αφορά την καλλιτεχνική αμοιβή των συμμετεχόντων συντελεστών και τα τεχνικά θα είναι 30.000 ευρώ συν τον ΦΠΑ και ότι το ποσό αυτό δεν ξεπερνά τα όρια της απευθείας ανάθεσης».

Η τελετή έναρξης του πατρινού καρναβαλιού πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο και πάντα σε συνάρτηση με του εορτή του Αγίου Αντωνίου, στις 17 Ιανουαρίου. Μάλιστα, το 2026 η εορτή πέφτει ημέρα Σάββατο.

Την έναρξη των εκδηλώσεων του πατρινού καρναβαλιού είθισται να προαναγγέλλει ο Τελάλης, ο οποίος περιδιαβαίνει τους δρόμους της πόλης επάνω στο μουσικό άρμα του.

Υπό τους ήχους καρναβαλικής μουσικής καλεί τους κατοίκους της πόλης, αλλά και όλους όσοι βρεθούν στην Πάτρα εκείνη την ημέρα, σε συναντήσεις χαράς και ανέλπιστες διαδρομές διασκέδασης.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν το πρωί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, οι οποίοι παραδίδουν το καρναβαλικό λάβαρο στο δημαρχείο, ενώ κορυφώνονται το βράδυ, όπου ο δήμαρχος Πατρέων κηρύσσει την έναρξη των εκδηλώσεων του πατρινού καρναβαλιού και ακολουθεί το καλλιτεχνικό μέρος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι φετινό καρναβάλι θα έχει μικρή χρονική διάρκεια, αφού οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και την καύση του βασιλιά καρνάβαλου.