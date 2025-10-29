Η Πάτρα φορά τα χριστουγεννιάτικά της - Τι θα δούμε φέτος και μέχρι πού θα φτάσει ο διάκοσμος - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Από νωρίς ξεκίνησε και φέτος να διαμορφώνεται ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της Πάτρας.

Συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν να τοποθετούν λαμπιόνια και φωτοσωλήνες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η αρχή έγινε με την οδό Κωνσταντινουπόλεως και σε συνάρτηση με την κίνηση τα συνεργεία του ηλεκτροφωτισμού επέκτειναν την τοποθέτηση και σε άλλους δρόμους του κέντρου.

Η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου από τα μέσα Οκτωβρίου δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί οι θερμοκρασίες να θυμίζουν ακόμη καλοκαίρι όμως για να στολιστεί γιορτινά ολόκληρη η πόλη χρειάζεται χρόνος. Το thebest μίλησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για κάλυψη τόσο δρόμων του κέντρου όσο και των συνοικιών της πόλης σε κεντρικά κυρίως σημεία.

Καινούρια φωτιστικά στοιχεία θα γίνουν ορατά αρχικά στην οδό Αγίου Ανδρέου, ενώ στο Χριστουγεννιάτικο χωριό θα τοποθετηθεί φωτισμός που θα δημιουργεί μια τρισδιάστατη αίσθηση.

Ακούστε τι λέει και ο ίδιος για τα στοιχεία του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου τόσο στην πλατεία Γεωργίου όσο και στους δρόμους της Πάτρας.