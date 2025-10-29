Πάτρα: «Θερίζουν» οι ιώσεις, επιστρέφει ο covid- Αυστηροποίηση των μέτρων, αλά παλαιά, στα Νοσοκομεία- Είσοδος μόνο με rapid

Η Διοίκηση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», προχώρησε στη τοποθέτηση, ενημερωτικών πινακίδων, όπου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου για συνοδούς και επισκέπτες, ενώ για την είσοδο στις κλινικές απαιτείται πλέον και αρνητικό rapid test.

Η αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων, του κορωνοϊου και της γρίπης που καταγράφoνται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, οδηγεί τα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης σε αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας, που θυμίζουν τις εποχές της πανδημίας. Χαρακτηριστικά, χθες, η Διοίκηση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», προχώρησε στη τοποθέτηση, ενημερωτικών πινακίδων, όπου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου για συνοδούς και επισκέπτες, ενώ για την είσοδο στις κλινικές απαιτείται πλέον και αρνητικό rapid test.

Παράλληλα, επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός ανά ασθενή, προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός στους θαλάμους και στους διαδρόμους. Για τη διευκόλυνση του κοινού, στην είσοδο του νοσοκομείου έχει τοποθετηθεί ειδικό κουβούκλιο ελέγχου, όπου πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test καθημερινά, από τις 8:00 έως τις 12:00 το πρωί. «Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση περιστατικών με συμπτώματα γρίπης, κορωνοϊού και άλλων ιογενών λοιμώξεων» επισημαίνει στο thebest.gr o Διοικητής του νοσοκομείου «Άγιος Άνδρέας» Ιωάννης Μπάκαβος. «Επί της ουσίας, μιλάμε για επικαιροποίηση των μέτρων. Είναι φθινόπωρο και πάμε για χειμώνα, οπότε η έξαρση όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων είναι αναμενόμενη. Πέρα από τον κορωνοϊο, σε λίγο καιρό θα έχουμε θέμα και με τη γρίπη, οπότε πρέπει να έχουμε μια υπενθύμιση ότι θα πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα αυτά για να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και δυσάρεστες εκπλήξεις» προσθέτει.