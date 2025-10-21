«Αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού- Έχει ξεκινήσει η γρίπη, σημαντικός ο εμβολιασμός» λέει η Άννα Μαστοράκου

Για την αυξημένη κυκλοφορία των ιώσεων αυτή την εποχή, τις πρώτες ενδείξεις από τη γρίπη και την παρουσία του κορωνοϊού, μίλησε στο thebest.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου.

Όπως εξηγεί, με την πτώση της θερμοκρασίας και τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές, ξεκινά σταδιακά η αναμενόμενη εποχική έξαρση των ιώσεων, κάτι που παρατηρείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

«Βλέπουμε μια αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού, όμως προς το παρόν η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται» αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της προσοχής από τις ευπαθείς ομάδες.

Κορωνοϊός και ανάγκη για προσοχή

Η κ. Μαστοράκου επισημαίνει ότι ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί, αν και όχι με την ένταση προηγούμενων περιόδων. Η προσοχή στρέφεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

«Είναι σημαντικό να γίνεται καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων, τόσο σε σχολικές αίθουσες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διασποράς» επισημαίνει.

Ξεκίνησε η γρίπη – Κομβικός ο εμβολιασμός

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει και η κυκλοφορία του ιού της γρίπης, με την Αντιπεριφερειάρχη να υπενθυμίζει πως ο εμβολιασμός είναι το βασικό εργαλείο προστασίας.

«Η διάθεση του αντιγριπικού εμβολίου έχει ξεκινήσει στα φαρμακεία και είναι σημαντικό να εμβολιαστούν όσοι είναι άνω των 60 ετών ή πάσχουν από χρόνιες παθήσεις» σημειώνει.

Οι ηλικίες που νοσούν περισσότερο

Αναφερόμενη στις ηλικίες που πλήττονται περισσότερο, η κ. Μαστοράκου τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν πιο ευάλωτοι, ενώ η έξαρση στα σχολεία αναμένεται το επόμενο διάστημα. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα ιδιαίτερη επιβάρυνση στα παιδιά, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα», υπογραμμίζει.

Συντονισμός και πρόληψη

Η Περιφέρεια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης: προσωπική υγιεινή, αερισμός, χρήση μάσκας όπου χρειάζεται και εμβολιασμός είναι τα βασικά «όπλα» ενόψει του χειμώνα.