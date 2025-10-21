Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει το myΘέρμανση, πώς θα γίνουν οι αιτήσεις, τι πρέπει να γράφει το τιμολόγιο για να πληρωθείτε

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό επίδομα θέρμανσης, με την κοινή υπουργική απόφαση να αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες (αν όχι ώρες) και την πλατφόρμα myΘέρμανση να ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου.

Η διάθεση του πετρελαίου έχει ήδη ξεκινήσει με τη μέση τιμή στο 1,12 ευρώ το λίτρο, ενώ οι πρώτες προκαταβολές στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθούν πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εγκαίρως καύσιμα.

Το συνολικό κονδύλι για τη φετινή περίοδο φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Όπως και πέρυσι, το επίδομα θα καταβληθεί σε όσους θερμαίνουν την κύρια κατοικία τους με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, πέλετ, καυσόξυλα, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η μεγάλη διαφορά φέτος είναι ο πλήρης ψηφιακός εκσυγχρονισμός της διαδικασίας. Οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), χωρίς να χρειάζεται πλέον χειροκίνητη καταχώριση στο παλιό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Έτσι, η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία πώλησης με τις αιτήσεις των δικαιούχων, μειώνοντας καθυστερήσεις και λάθη.

Για να αναγνωριστεί σωστά η αγορά και να πιστωθεί το επίδομα, τα παραστατικά πώλησης πετρελαίου πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν:

– τον ΑΦΜ του αγοραστή,

– τον κωδικό και την ποσότητα καυσίμου (30-Diesel Heating ή 31-Diesel Heating Premium), και

– τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρέπει να επιλέγεται η ένδειξη «Επίδομα Θέρμανσης». Για τους πολίτες, η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής είναι κρίσιμη, καθώς η ΑΑΔΕ ελέγχει την αντιστοιχία με την κύρια κατοικία μέσω της εφαρμογής, επιστρέφοντας αυτόματα τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης.

Ειδικά για όσους διαμένουν σε πολυκατοικίες, οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή τον ΑΦΜ τους ή της πολυκατοικίας, την κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης, καθώς και τα ονόματα των ενοίκων που κατοικούν μόνιμα στα διαμερίσματα.

Η αίτηση για το επίδομα θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του myΘέρμανση. Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα τετραγωνικά, το είδος του καυσίμου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη, πρέπει να αναγραφεί και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν ίδια με πέρυσι:

– Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

– Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

– Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου. Σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό αυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως 1.000 ευρώ. Στους πιο ψυχρούς οικισμούς της χώρας, με συντελεστή άνω του 1,2, το επίδομα ενισχύεται επιπλέον κατά 25%, αγγίζοντας τα 1.200 ευρώ.

Το ποσό αναφοράς διαμορφώνεται στα 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για πέλετ, 350 ευρώ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα, 325 ευρώ για φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο ή υγραέριο, ενώ προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την προκαταβολή, θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα ακολουθήσουν ως το τέλος της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή έως τον Απρίλιο του 2026