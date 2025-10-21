Συντάξεις: Έρχονται αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές

Τα δικαστήρια επιδικάζουν σε όσους άσκησαν προσφυγές για τις αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων αναδρομικά ύψους έως και 4.527 ευρώ και με τόκους 7 ετών.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται σε συνταξιούχους με αναπηρική σύνταξη και είχαν γίνει περικοπές και σε αυτά.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα τριών νέων δικαστικών αποφάσεων που αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος οι περικοπές που επιστρέφονται στους συνταξιούχους αφορούν το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, που είναι το διάστημα για το οποίο κρίθηκαν αντισυνταγματικές δύο βασικές μειώσεις των Μνημονίων από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Οι περικοπές

Οι περικοπές αυτές αφορούν σε περίπου 400.000 συνταξιούχους που έχουν εκκρεμείς δίκες και πλέον εκδίδονται με γοργούς ρυθμούς. Η επίσπευση στην εκδίκαση και την έκδοση των αποφάσεων δρομολογήθηκε μετά την απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), με την οποία αποσαφηνίστηκε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δύο κεντρικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (οι 2287 και 2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα συντάξεων, με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Στη βάση αυτών των αποφάσεων δικαιώνονται κατά χιλιάδες οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020 και οι πληρωμές των αναδρομικών για τις μειώσεις 11 μηνών βρίσκονται πλέον στην «ημερήσια διάταξη» του ΕΦΚΑ.

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων μάλιστα επιδικάζουν τα αναδρομικά υπέρ των συνταξιούχων με τόκους που υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Όσο καθυστερούν οι πληρωμές από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα αναδρομικά συνεχίζουν να τοκίζονται μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους.

Οι περισσότερες αγωγές για τα αναδρομικά που οφείλονται στις συντάξεις κατατέθηκαν το 2018, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται για τις περισσότερες αγωγές έχουν τόκους 6 και 7 ετών.

Τα ποσά από τόκους ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών κυμαίνονται από 250 ευρώ ως και 800 ευρώ, καθώς το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται το κράτος για την πληρωμή των αναδρομικών είναι 6% μέχρι το 2019 και 3,5% από το 2019 και μετά.

Οι τρεις αποφάσεις που εξασφάλισε και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αφορούν:

Στην επιστροφή 933 ευρώ από μειώσεις επικουρικής σύνταξης σε συνταξιούχο του ΕΤΕΑΕΠ (απόφαση 1).

Στην επιστροφή μειώσεων και Δώρων ως 2.085 ευρώ σε συνταξιούχους που λαμβάνουν και αναπηρικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ (απόφαση 2).

Στην επιστροφή Δώρων κύριας σύνταξης (800 ευρώ) μαζί με τόκους που φτάνουν ως τα 1.224 ευρώ σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (απόφαση 3).

Οι αποφάσεις από τη στιγμή που αναφέρονται σε αυτές τα ακριβή ποσά των αναδρομικών για τους συνταξιούχους καθίσταται αμετάκλητες και ανέκκλητες από τον ΕΦΚΑ. Εντός 60 ημερών από την επίδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι θα πρέπει να παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται με σχετική πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Ποια είναι η διαδικασία καταβολής των ποσών από τον ΕΦΚΑ

Οι πληρωμές αναδρομικών ξεκλειδώνουν μετά την εκδίκαση των αγωγών. Προσοχή όμως. Το πιο κρίσιμο ζήτημα στην εκδίκαση των αγωγών είναι να αναγράφονται με ακρίβεια τα ποσά των περικοπών που διεκδικούν οι συνταξιούχοι. Αν δεν υπάρχουν τα σωστά νούμερα, το δικαστήριο ζητάει εντός 60 ημερών από τον ΕΦΚΑ να προσκομίσει αυτός τις μειώσεις που είχαν οι συνταξιούχοι στο επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και στη συνέχεια ορίζεται νέα δικάσιμος και εκδίδεται η πλήρης απόφαση με τα αναδρομικά. Αν λοιπόν δεν είναι σωστά τα ποσά στην αγωγή, τότε η πληρωμή των αναδρομικών θα πάρει αρκετό χρόνο.

Αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια οι υπηρεσίες του θα πρέπει να εγκρίνουν την πληρωμή των ποσών με γνωμοδότηση από τον εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι γνωμοδοτήσεις είναι αυτόματες πλέον και όλες εγκρίνουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων με συνοπτικές διαδικασίες.

Από τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ και μετά είναι θέμα χρόνου και υπηρεσιών του ΕΦΚΑ να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά τους.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι είναι ότι ο χρόνος για να πάρουν τα αναδρομικά τους αρχίζει να μετρά αντίστροφα από τη στιγμή που γίνει η επίδοση της δικαστικής απόφασης στον ΕΦΚΑ.

Ποιοι παίρνουν έως και 4.527 ευρώ

Τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις ξεκινούν από μικρά ποσά της τάξης των 400 και 500 ευρώ εφόσον οι συνταξιούχοι έχουν χαμηλή σύνταξη και φτάνουν ως και τις 4.527 ευρώ, για τους συνταξιούχους με υψηλές επικουρικές συντάξεις, όπως είναι αυτές που καταβάλλουν τα επικουρικά ταμεία από ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Οι συνταξιούχοι που έχουν μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν αναδρομικά όλες οι περικοπές, γιατί δεν κρίθηκαν όλες αντισυνταγματικές παρά μόνον δύο.

Τα παραδείγματα

Η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” αναλύει τις περικοπές και παραθέτει παρακάτω κάποια σχετικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος από Ταμείο τράπεζας με αρχική επικουρική 1.030 ευρώ (μικτά προ μειώσεων) έφτασε να παίρνει σήμερα πριν από τον φόρο 562 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε κατά 50%, αλλά τα αναδρομικά που δικαιούται είναι μόνον από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, που για τη συγκεκριμένη σύνταξη είναι 185 ευρώ και 112 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα. Για 11 μήνες οι δύο μειώσεις είναι 3.267 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται και τα Δώρα, που είναι δύο μηνιαίες επικουρικές συντάξεις των 630 ευρώ (μετά η μείωση του νόμου 4093). Οπότε το σύνολο των αναδρομικών είναι 4.527 ευρώ.

Συνταξιούχος από Ταμείο ΔΕΚΟ με αρχική επικουρική 509 ευρώ έφτασε να παίρνει σήμερα πριν από τον φόρο 304 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε κατά 40%, αλλά τα αναδρομικά που δικαιούται είναι από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 μαζί με τα Δώρα, που φτάνουν συνολικά στις 2.134 ευρώ.

Τι μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι για να πληρωθούν πιο γρήγορα;

Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να τρέξουν τρεις διαδικασίες πληρωμής των αναδρομικών τους γιατί εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα εκκαθαρίζονται οι υποθέσεις τους από τον ΕΦΚΑ. Αυτό που μπορούν να κάνουν όμως ακόμη και σήμερα, εφόσον δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, είναι να ζητήσουν από το ΕΤΕΑΕΠ, με αίτηση που θα υποβάλουν είτε οι ίδιοι είτε ο δικηγόρος τους (αν δεν το έχει κάνει ήδη), μία αναλυτική κατάσταση με τις περικοπές της επικουρικής τους σύνταξης στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

Η ανάλυση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους

Αναδρομικά επικουρικών για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών