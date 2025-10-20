Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα διαμορφωθούν το 2026

Περίπου 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να πληρώσουν ίδια ποσά τελών κυκλοφορίας με το 2025, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν τέλος Οκτωβρίου, ενώ η πλατφόρμα πληρωμής θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης ορίζεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με κλιμακωτά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν.

Όσοι εξοφλήσουν τα τέλη εντός Ιανουαρίου 2026, θα πληρώσουν 25% επιπλέον, τον Φεβρουάριο 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του ποσού της οφειλής. Το ύψος των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO₂.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Για οχήματα ταξινομημένα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, ισχύει το σύστημα εκπομπών CO₂, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να εξαιρούνται πλήρως.

Ενδεικτικά ποσά:

1.200 κ.εκ.: 135 ευρώ

1.600 κ.εκ.: 280 ευρώ

2.000 κ.εκ.: 690 ευρώ

Για οχήματα ταξινομημένα 1/11/2010 – 31/12/2020:

0-90 γρ./χλμ. CO₂: 0 ευρώ

91-100 γρ./χλμ.: 0,90 €/γρ.

101-120 γρ./χλμ.: 0,98 €/γρ.

121-140 γρ./χλμ.: 1,20 €/γρ.

141-160 γρ./χλμ.: 1,85 €/γρ.

161-180 γρ./χλμ.: 2,45 €/γρ.

181-200 γρ./χλμ.: 2,78 €/γρ.

201-250 γρ./χλμ.: 3,05 €/γρ.

251+ γρ./χλμ.: 3,72 €/γρ.

Έτσι, αυτοκίνητο με 130 γρ./χλμ. CO₂ πληρώνει 156 ευρώ, ενώ με 180 γρ./χλμ. CO₂ 441 ευρώ.

Για οχήματα από 1/1/2021 και μετά:

0-122 γρ./χλμ.: 0 ευρώ

123-139 γρ./χλμ.: 0,64 €/γρ.

140-166 γρ./χλμ.: 0,70 €/γρ.

167-208 γρ./χλμ.: 0,85 €/γρ.

209-224 γρ./χλμ.: 1,87 €/γρ.

225-240 γρ./χλμ.: 2,20 €/γρ.

241-260 γρ./χλμ.: 2,50 €/γρ.

261-280 γρ./χλμ.: 2,70 €/γρ.

281+ γρ./χλμ.: 2,85 €/γρ.

Τα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι για κάθε καθυστέρηση επιβάλλεται πρόστιμο 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από Μάρτιο, με ελάχιστη επιβάρυνση 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, τέλη ύψους 100 ευρώ που πληρώνονται τον Ιανουάριο γίνονται 125 ευρώ, τον Φεβρουάριο 150 ευρώ και από Μάρτιο 200 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τέλη 240 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τα 300 ευρώ τον Ιανουάριο, 360 ευρώ τον Φεβρουάριο και 480 ευρώ από Μάρτιο.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε προσωρινή ακινησία και να αποφύγουν την πληρωμή των τελών του 2026, πρέπει να το κάνουν έως 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της εφαρμογής MyCAR, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Απαιτείται δήλωση αριθμού κυκλοφορίας, διεύθυνσης και χώρου στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για να εγκρίνουν την αίτηση.

Αν διαπιστωθεί ότι όχημα σε καθεστώς ακινησίας κυκλοφορεί, ο ιδιοκτήτης τιμωρείται με πρόστιμο διπλάσιο των τελών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Η φετινή περίοδος των τελών κυκλοφορίας ξεκινά χωρίς αλλαγές στα ποσά, αλλά με αυστηρότερες προθεσμίες και αυξημένους ελέγχους, καθιστώντας τη συνέπεια στην πληρωμή μονόδρομο για κάθε οδηγό.

