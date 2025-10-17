Επίδομα παιδιού 2025: Ποιες αλλαγές έρχονται στην καταβολή της επόμενης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της προτελευταίας διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2025 από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με το enikos.gr πρόκειται για την πέμπτη διμηνία δόση (Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου) του επιδόματος παιδιού του τρέχοντος έτους η οποία θα δοθεί από τον Οργανισμό στις 28 Νοεμβρίου σε όσους είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση και των οποίων αυτή έχει εγκριθεί.

Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην πέμπτη διμηνιαία δόση

Στην εν λόγω πληρωμή της δόσης αναμένεται να κοπούν:

Οι δικαιούχοι που είχαν αύξηση στο φορολογητέο εισόδημα τους λόγω της μείωσης της παρακράτησης του φόρου αλλά και της αναπροσαρμογής προς τα πάνω στο μισθό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες στις προηγούμενες πληρωμές υπήρξαν περιπτώσεις δικαιούχων που έχασαν το εν λόγω επίδομα επειδή είχαν αύξηση έως και 500 ευρώ στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους ενώ κάποιοι άλλοι το έλαβαν μειωμένο. Δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στην εν λόγω καταβολή.

Οι γονείς που είναι δικαιούχοι του επιδόματος και έχουν παιδί το οποίο δεν το έγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στην υποχρεωτική εκπαίδευση(από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο –και τη επάρκεια φοίτησης). Δηλαδή έχουν τέκνο που δεν φοιτά στο σχολείο.

Όσοι υπέβαλλαν αίτηση για το επίδομα αλλά αυτή έχει αποθηκευτεί προσωρινά. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ποιοι έχουν δεύτερη ευκαιρία

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού ή να κάνουν τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στην υφιστάμενη έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 6μμ είτε στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ είτε στο https://opeka.gr/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Και στην αίτηση Α21 οι υπόχρεοι θα πρέπει να καταχωρήσουν στα σχετικά πεδία :

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

τη τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του μαθητή, τότε η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν τότε εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Τα ποσά και ο τρόπος πληρωμής

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα μέσω προπληρωμένης κάρτας και θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλώσει στην αίτηση Α21 του έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επίσης διευκρινίζεται πως η εν λόγω παροχή είναι ακατάσχετη καθώς δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή αλλά ούτε και συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό τέκνων που έχει.

Συγκεκριμένα: