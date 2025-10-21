Καιρός: Από Παρασκευή και πάλι καλοκαίρι με 28 βαθμούς Κελσίου

Καιρός τύπου «ανάποδο Π» φέρνει καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

Διπρόσωπος ο καιρός αυτήν την εβδομάδα. Αν και μας έκανε «ποδαρικό» με βροχές, καταιγίδες και σύννεφα, στα τέλη της εβδομάδας φαίνεται πως θα φορέσει τα καλοκαιρινά του καθώς αναμένεται αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια. Σε ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί πως σήμερα (20.10.2025) και αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Όσον αφορά το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη, ο καιρός τύπου «ανάποδο “Π”» θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες τα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Από την Παρασκευή ωστόσο θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=37.944&lon=23.642" frameborder="0"></iframe>

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Παρασκευή έως και την ερχόμενη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την 28η Οκτωβρίου, ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, σύμφωνα με τον ίδιο. Δείτε σε ποιες περιοχές θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=37.944&lon=23.642" frameborder="0"></iframe>

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια! Δευτέρα – Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Τετάρτη – Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς). Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid02LGS5BhpGS39cUGhDjWNgU8uBWE4u5fWE33XSdxKJdyNhenFoHVEnztwUzpDhxfPol&show_text=true&width=500" width="500" height="612" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>