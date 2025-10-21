Καιρός: Από Παρασκευή και πάλι καλοκαίρι με 28 βαθμούς Κελσίου

Καιρός τύπου «ανάποδο Π» φέρνει καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη
Διπρόσωπος ο καιρός αυτήν την εβδομάδα. Αν και μας έκανε «ποδαρικό» με βροχές, καταιγίδες και σύννεφα, στα τέλη της εβδομάδας φαίνεται πως θα φορέσει τα καλοκαιρινά του καθώς αναμένεται αισθητή αύξηση της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια.
Σε ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί πως σήμερα (20.10.2025) και αύριο Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο είναι Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Όσον αφορά το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη, ο καιρός τύπου «ανάποδο “Π”» θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες τα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Από την Παρασκευή ωστόσο θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από την Παρασκευή έως και την ερχόμενη Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Όσον αφορά την 28η Οκτωβρίου, ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, σύμφωνα με τον ίδιο.
Δείτε σε ποιες περιοχές θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας:
Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!
Δευτέρα – Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.
Τετάρτη – Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).
Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το παρόν, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία».
Ο καιρός την Τρίτη 21-10-2025
Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 22-10-2025
Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.
Ο καιρός την Πέμπτη 23-10-2025
Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Το «καντήλι» του λοχία Μπερτόλντι - Μια απίστευτη ιστορία από τη σφαγή της μεραρχίας Άκουι στην Κεφαλονιά
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό
«Αφού μπορεί αυτός, μπορώ κι εγώ»- Συγκινεί ο Αλέξανδρος Σκούρτης για τη σπάνια σύμπτωση, τη μάχη με τη σκλήρυνση και το χάλκινο στο Νέο Δελχί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr