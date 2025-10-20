Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» , θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διακοπής κυκλοφορίας για διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Την Τρίτη 21-10-2025 και την Τετάρτη 22-10-2025 από ώρες 08:00 έως 20:00 θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του κλάδου του Αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» από τον Α/Κ Μεσολογγίου έως τον Α/Κ Γαβρολίμνης και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις ανωτέρω ώρες η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.