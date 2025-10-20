«Αφού μπορεί αυτός, μπορώ κι εγώ»- Συγκινεί ο Αλέξανδρος Σκούρτης για τη σπάνια σύμπτωση, τη μάχη με τη σκλήρυνση και το χάλκινο στο Νέο Δελχί

Για τη σπάνια σύμπτωση να μοιράζεται την ίδια πάθηση με τον προπονητή του, αλλά και για τη συγκλονιστική εμπειρία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου και των τριών πανευρωπαϊκών ρεκόρ στο 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics στο Νέο Δελχί, μίλησε στο thebest.gr ο Αλέξανδρος Σκούρτης της Ολυμπιάδας Πατρών.

Όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτό που συνέβη – να έχουν δηλαδή και ο ίδιος και ο προπονητής του τη σκλήρυνση κατά πλάκας. «Το θεωρώ απίθανο, οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ελάχιστες… και όμως έγινε. Αυτό από μόνο του ήταν ένα τεράστιο κίνητρο για μένα. Αφού μπορεί αυτός, μπορώ κι εγώ. Είναι υπόδειγμα και πρότυπο για μένα. Ειδικά σε δύσκολες στιγμές, μου έδωσε πολύ δύναμη».

Οι δυσκολίες της καθημερινότητας

Ο Αλέξανδρος περιγράφει με ειλικρίνεια τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας. «Είναι αρκετές – έντονη κόπωση, μούδιασμα, ζαλάδα, πονοκέφαλος, αστάθεια. Ειδικά η πολλή ζέστη με επηρεάζει αρνητικά». Παρ’ όλα αυτά, σημειώνει ότι η κατάστασή του έχει βελτιωθεί «τώρα είμαι καλύτερα, η θεραπεία που παίρνω φαίνεται να αποδίδει. Είναι αντιμετωπίσιμο».

Η στιγμή της ανταμοιβής

Η συγκίνηση ήταν έντονη τη στιγμή της επιτυχίας στο Νέο Δελχί. «Όταν συνειδητοποίησα ότι τερμάτισα τρίτος, απλά ένιωσα ότι κάθε τι που έχω ζήσει, οι κόποι μου, ανταμείφθηκαν. Είναι πολύ όμορφο. Η προσπάθεια με δικαίωσε. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και την ίδια την αναπηρία».

Χαμηλών τόνων, με ισχυρό μήνυμα

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Σκούρτης διατηρεί το μέτρο και την ταπεινότητα. «Δεν θεωρώ ότι μπορώ να γίνω πρότυπο. Αγαπώ απλά αυτό που κάνω. Το σημαντικό είναι ο καθένας να κάνει αυτό που αγαπά. Όταν νιώσει ότι δεν μπορεί άλλο, να σταματήσει, να ηρεμήσει και να ξεκουραστεί».

Ο Αλέξανδρος Σκούρτης αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ότι το πάθος και η αφοσίωση μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο – ακόμη και εκείνα που μοιάζουν ανυπέρβλητα.