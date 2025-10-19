Ο Ηρακλής Πατρών κατά της ΕΠΣ Αχαΐας

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή Πατρών εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας έχει ορίσει για το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στις 06:30 το απόγευμα στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου την τελευταία συνάντηση της 4ης αγωνιστικής:

Κεραυνός Αγίου Βασιλείου - Ηρακλής Πατρών.

Συμβαίνουν όμως απίστευτα πράγματα, που όμοια τους δεν έχουν ξανά συμβεί στο τοπικό ποδόσφαιρο.

Η ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ, με έγγραφο της που μας έστειλε εχθές, μας καλεί στις 07:00 το απόγευμα, της ίδιας ημέρας, τόσο εμείς όσο και ο προπονητής μας, Αλέξανδρος Χαρακίδας, να απολογηθούμε για την αποβολή του από τον διαιτητή στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Πατρών.

Καλούμε την ΕΠΣ Αχαϊας άμεσα να μας απαντήσει τι πρέπει να κάνουμε.

Να πάμε στο παιχνίδι να πάμε να απολογηθούμε;».