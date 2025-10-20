O Φειδιππίδης στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Με ρεκόρ συμμετοχών και ιδανικές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, το απόγευμα, ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας, αφιερωμένος στον αείμνηστο Πατρινό Μαραθωνοδρόμο Φάνη Τσιμιγκάτο.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες 21.1χλμ, 5χλμ και παιδικό αγώνα 1χλμ που διεξήχθησαν στο παραλιακό επίπεδο της Πάτρας, με εκκίνηση και τερματισμό το Νότιο Πάρκο της πόλης, στους οποίους συμμετείχαν περισσότεροι από 2700 δρομείς.

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "Φειδιππίδης", μετά το “ACHELOOS RUN 2025”, τον Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025 «ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» και το “IOANNINA LAKE RUN 2025” συμμετείχε μαζικά με εκατόν είκοσι τρεις (123) δρομείς στους αγώνες των 21.1χλμ και των 5χλμ, αριθμός ρεκόρ για τον συγκεκριμένο αγώνα, αποτελώντας τον ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΟ σε συμμετοχές σύλλογο, κατακτώντας το σχετικό έπαθλο της διοργάνωσης.

Παράλληλα ο Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» εκπροσωπήθηκε στην οργανωτική επιτροπή του αγώνα, έχοντας αναλάβει το συντονισμό των ομαδικών εγγραφών και της οργανωμένης μετακίνησης των Συλλόγων δρομέων από όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 150 δρομείς να επιλέξουν, μέσω των Συλλόγων τους, να τρέξουν στην πόλη μας, σε ένα Σαββατοκύριακο που διεξήχθησαν πολλοί αντίστοιχοι αγώνες σε όλη τη Χώρα.

Εξήντα πέντε (65) δρομείς συμμετείχαν στις ομαδικές εγγραφές του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» για τον αγώνα των 21.1χλμ. και πενήντα οκτώ (58) για τον αγώνα των 5χλμ, μεταδίδοντας στους συμπολίτες μας την αγάπη τους για το τρέξιμο και ιδιαίτερα τις μεγάλες αποστάσεις.

Στον παιδικό αγώνα του 1χλμ έλαβαν μέρος τα μικρότερα παιδιά των δρομέων του Συλλόγου, βαδίζοντας τα χνάρια των γονιών τους και βάζοντας από αυτή την ηλικία στερεές βάσεις για την υγεία, το χαρακτήρα και την ποιότητα της ζωής που χαρίζει το τρέξιμο.

Οι εξήντα πέντε (65) δρομείς που συμμετείχαν ομαδικά με το «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» στον αγώνα των 21.1χλμ τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού):

Τσόλκας Κωνσταντίνος (1:23:02), Ζουμπάκης Νικόλαος (1:26:14), Βασιλείου Βασίλειος (1:27:07), Πρισακάρου Κατερίνα (1:32:25), Κουλουμπής Δημοσθένης (1:34:36), Ζαφειράκης Αντώνιος (1:36:20), Σταθόπουλος Ανδρέας (1:36:25), Κατσάνος Κωνσταντίνος (1:37:18), Μούκας Ιωάννης (1:37:23), Μάτης Γεώργιος (1:38:53), Παπαδημητρόπουλος Διονύσης (1:39:31), Σταύρου Παύλος (1:39:48), Φωτόπουλος Ανδρέας (1:39:57), Ροδόπουλος Ιωάννης (1:40:26), Κοντογεωργόπουλος Βασίλειος (1:40:31), Τσιρίκας Στέφανος (1:40:45), Καλαράκης Αλέξανδρος (1:41:03), Τρέβλιας Σωτήριος (1:41:28), Ρόμποκος Γεώργιος (1:41:37), Γκίζας Παναγιώτης (1:43:33), Αλεξανδρόπουλος Δημήτρης (1:45:21), Κιούρκας Παύλος (1:47:01), Ιωαννίδη Αθηνά (1:47:22), Τσουκαλάς Παύλος (1:47:24), Μπιθέλης Βασίλειος (1:48:20), Κουρέτας Ιωάννης (1:48:33), Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης (1:49:36), Δημητρόπουλος Δαυίδ (1:49:51), Βλάχος Γεώργιος (1:50:23), Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (1:51:34), Χατζησταυρίδης Ιωάννης (1:51:34), Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος (1:52:19), Ασημακόπουλος Αθανάσιος (1:53:36), Χρονοπούλου Ελένη (1:54:49), Λέκκα Ζωή (1:55:27), Ρούμπος Φώτιος (1:55:54), Κόϊος Ιωάννης (1:56:36), Πολυχρονόπουλος Ανδρέας (1:57:00), Τσοκανά Ιουστίνα (1:57:14), Μουστάκας Δημήτριος (1:57:16), Κυριαζή Σοφία (1:57:53), Δημητρίογλου Πολύδωρος (1:57:45), Παπαχρήστος Σπυρίδων (1:59:19), Παράσογλου Βασιλική (2:01:32), Διαμαντόπουλος Παντελής (2:03:13), Αποστολόπουλος Γ’εωργιος (2:03:07), Παναγοπούλου Βασιλική (2:04:31), Ζάγουρας Θεοφάνης (2:04:38), Κυριαζάκος Σεραφείμ (2:05:25), Καραχάλιος Κωνσταντίνος (2:06:49), Παπανικολάου Αντώνιος (2:06:51) Παππάς Κωνσταντίνος (2:06:53), Βασιλόπουλος Ανδρέας (2:08:44), Ντίλιος Παναγιώτης (2:08:48), Λάζαρη Βασιλική (2:13:49), Πουλοκέφαλος Νικόλαος (2:14:06), Κληρονόμου Γεωργία (2:15:05), Γριντέλας Ανδρέας (2:16:23), Shaw Wendy (2:20:59), Μπαλάσης Δημήτριος (2:28:02), Τσάμης Κωνσταντίνος (2:30:02), Πλατώνη Κατερίνα (2:38:29), Αποστολόπουλος Απόστολος (2:39:09), Ξάνθης Θεοφάνης (2:39:09) και Πεγιάζης Κωνσταντίνος (3:00:05).

Στο βάθρο στις ηλικιακές τους ανέβηκαν οι Κατερίνα Πρισακάρου (1η στις γυναίκες 40-49) και Ζουμπάκης Νικόλαος (3ος στους άνδρες 50-59.

Στον αγώνα των 5χλμ οι πενήντα οκτώ (58) δρομείς που συμμετείχαν ομαδικά με το Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού):

Ντάβλας Γεώργιος (18:27), Βανταράκης Αλέξανδρος (18:37), Μητρούλιας Παναγιώτης (20:14), Ρόμποκος Βασίλειος (22:05), Ντότσικας Ελευθέριος (22:25), Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (22:34), Κωνσταντάρα Γεωργία (23:09), Βλάχος Θεόδωρος (23:50), Ρεπαντής Θωμάς (24:26), Μητρούλιας Αθανάσιος (24:35), Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος (24:45), Παπακωνσταντίνου Χρήστος (25:13), Αντύπας Ηλίας (25:50), Τράντζα Χρυσάνθη (26:02), Anchel Georgia (26:04), Πετρόγιαννη Στέλλα (26:07), Διαμαντοπούλου Ευανθία (26:19), Κοσμά Χριστίνα (26:32), Κοτσαλίδη Ολυμπία (26:41), Αντωνόπουλος Πολύκαρπος (26:42), Ράπτης Χρήστος (26:45), Σουτζόγλου Μαρία (26:54), Ράπτης Ανδρέας (26:57), Μουστάκας Κωνσταντίνος (28:48), Ηλιόπουλος Παναγιώτης (28:48), Τζίμης Ανδρέας (28:58), Γκελής Χαράλαμπος (29:56), Τσοκανά Γεώργιος (30:27), Καριώτης Νικόλαος (30:46), Καριώτης Μάριος (30:53), Καριώτης Γεώργιος (30:53), Μπαλάσκα Άννα (31:51), Σιαπίκα Αργυρώ (31:54), Κάντζαρης Ιωάννης (31:55), Κωνσταντοπούλου Στέλλα (32:15), Φραγκάκης Βασίλειος (33:02), Μπαλάσης Διονύσιος (33:50), Μπαλάση Αδαμαντία (34:11), Φιλιπποπούλου Ευγενία (34:20), Μπελεκος Γεώργιος (34:41), Διαμαντόπουλος Μάξιμος (35:18), Κουλουμπής Αθανάσιος (35:19), Καλαντζής Χρήστος (35:18), Καλαντζής Γεώργιος (35:19), Τσοκανά Λάουρα (35:27), Κυριαζή Αλεξάνδρα (35:39), Μπιθέλη Αλεξάνδρα (35:53), Σαλακά Έφη (36:01), Καρδαράκος Γρηγόριος (38:33), Πλώτας Γεώργιος (39:13), Σκαρμούντζου Ευριδίκη (39:26), Γιατρά Αλεξάνδρα (39:31), Παναγιωτοπούλου Ελένη (40:42), Πίτσος Παναγιώτης (43:49), Χριστοδουλόπουλος Αθανάσιος (45:57), Τσοκανά Τατιάνα (46:31) Μπάρκας Δημήτριος (46:32) και Μεντζελόπουλος Παναγιώτης (51:20).

Στο βάθρο στην ηλικιακή του κατηγορία ανέβηκε ο Γεώργιος Ντάβλας κατακτώντας την 1η θέση στους άνδρες μεγαλύτερους των 40 ετών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" ευχαριστεί δημόσια τα μέλη που στηρίζουν ΕΝΕΡΓΑ τις δράσεις του Συλλόγου, με τη μαζική συμμετοχή τους στους αγώνες που συμμετέχει ο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» και συγχαίρει όσες και όσους διακρίθηκαν στις ηλικιακές τους κατηγορίες ή επέτυχαν ατομικά ρεκόρ.

Επίσης ευχαριστεί δημόσια την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού & Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας για την θεσμική υποστήριξη που παρείχε στον αγώνα, τον Αθλητικό Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων «ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Μαραθώνος», τον Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, το Σύλλογο «ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ», το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, το Σύλλογο Αθλούμενων Μεσσήνης και το Σύλλογο «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ» που ταξίδεψαν ομαδικά στην Πάτρα για τον αγώνα, καθώς και τους υπόλοιπους απλούς δρομείς - μέλη του δρομικού κινήματος της Χώρας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» και επέλεξαν να τρέξουν στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας "ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ".

Τέλος ευχαριστεί τα μέλη «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» που συμμετείχαν ως εθελοντές στη διοργάνωση καθώς και όλους τους εθελοντές που παρείχαν υψηλού επιπέδου υποστήριξη στους δρομείς κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Κλείνοντας, το Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» συγχαίρει δημόσια τους διοργανωτές του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Πάτρας «ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ» για την οργανωτική επιτυχία του αγώνα.

Τα χαρούμενα πρόσωπα και τα χαμόγελα όσων συμμετείχαν στον αγώνα, δρομέων, εθελοντών, συνοδών και θεατών ή ταξίδεψαν στην Πάτρα και φέτος για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου Πατρινού Μαραθωνοδρόμου, αποτελούν τη μεγάλη παρακαταθήκη ώστε ο 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ» που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2026 να γίνει ακόμα καλύτερος!