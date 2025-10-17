Ο Δημήτρης Μπιτσάκος φοράει ξανά το... σκουφάκι στα 53 του και μιλάει στο thebest.gr

Για την επιστροφή του στην ενεργό δράση στα 53 του χρόνια, τα συναισθήματα που του γεννά το άθλημα της υδατοσφαίρισης και τις μεγάλες αλλαγές στο σύγχρονο πόλο, μίλησε στο thebest.gr ο Δημήτρης Μπιτσάκος, ένας από τους σημαντικότερους αθλητές του ελληνικού πόλο, που φοράει ξανά το σκουφάκι για τον ΟΠΑΘΑ Πατρών στην Α2 Εθνική Κατηγορία.

Όπως εξηγεί, η απόφασή του να επιστρέψει στη δράση βασίζεται αποκλειστικά στην αγάπη του για το άθλημα. «Μου έλειψαν οι προπονήσεις, η καθημερινή προσπάθεια, η χαρά του παιχνιδιού και η επαφή με την ομάδα» δηλώνει. «Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω και βλέπω αυτή τη νέα αρχή ως ένα προσωπικό κίνητρο. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, αλλά πάνω απ’ όλα να το ευχαριστηθώ».

Νέα αρχή με τον ΟΠΑΘΑ Πατρών

Η ένταξή του στον ΟΠΑΘΑ Πατρών ενισχύει την ομάδα αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας. «Μέσα από την προπόνηση και τους αγώνες θα προσπαθήσω να προσφέρω όσα μπορώ και να σταθώ δίπλα στην ομάδα σε όλα τα επίπεδα» αναφέρει.

Το πόλο έχει αλλάξει

Μιλώντας για το πώς έχει διαμορφωθεί το άθλημα σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, τονίζει πως έχουν αλλάξει πολλά. «Το πόλο σήμερα είναι σχεδόν άλλο άθλημα. Οι κανονισμοί και ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι διαφορετικά. Θα χρειαστεί να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα και θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα».

Μήνυμα στους νέους αθλητές

Ο κ. Μπιτσάκος έστειλε και το δικό του μήνυμα στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα το άθλημα. «Να πηγαίνουν στην προπόνηση με χαμόγελο και αγάπη. Μέσα από το άθλημα θα κοινωνικοποιηθούν, θα μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν χαρακτήρα» τονίζει. «Να μην το εγκαταλείψουν εύκολα, γιατί το πόλο δεν είναι απλώς ένα άθλημα, αλλά τρόπος ζωής» επισημαίνει.

Ο Δημήτρης Μπιτσάκος επιστρέφει στο άθλημα που αγαπά, στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα πως η εμπειρία, το πάθος και το ήθος δεν έχουν ηλικία.