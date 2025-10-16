Έφτασε η ώρα του 45ου Ράλι Αχαιός

Έφτασε η ώρα του «45ου Latsis Parts Ράλλυ Σπριντ Αχαιός», το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου με 25 συμμετοχές και έδρα του αγώνα τη Χαλανδρίτσα.

Ο αγώνας Ράλλυ Αχαιός αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Νότιας Ελλάδας.

Η λίστα συμμετοχών ξεχειλίζει από τη ποιότητα τους καθώς ανάμεσα στους συνδυασμούς που δίνουν το παρών στη διοργάνωση του Α.Ο.Π – Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών βρίσκονται πρωταθλητές του πανελληνίου πρωταθλήματος ράλλυ, συνδυασμοί από το εξωτερικό καθώς και ταχύτατα αγωνιστικά δίδυμα που θα ξεσηκώσουν με τα περάσματα τους, τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα παρευρεθούν στον αγώνα.

Ο Α.Ο.Π - Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών που φέτος κλείνει 55 χρόνια παρουσίας στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποτελεί μια από τις ιστορικότερες διοργανώτριες λέσχες, έχει υπό την ευθύνη του, τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Νότιας Ελλάδος.

Το «45ο Latsis Parts Ράλκυσπριντ Αχαιός» περιλαμβάνει 3 επαναλαμβανόμενα περάσματα από την ειδική διαδρομή “Λεόντιο” μήκους 14.4χλμ, η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θετικά σχόλια από τους αγωνιζόμενους και τους φίλους των αγώνων ράλλυ που παρευρέθηκαν τη προηγούμενη χρονιά στη διοργάνωση.

Χορηγός ονομασίας είναι για ακόμα μια χρονιά η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών “Latsis Parts” με το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων “Μαργαρώνης” να στηρίζει ακόμα μια διοργάνωση του Α.Ο.Π – Αυτοκινητιστικού Ομίλου Πατρών, ως χορηγός του αγώνα.

Υποστηρικτής της 45ης έκδοσης, είναι η Patras Glass που εξειδικεύεται στην επισκευή & αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου, παραμετροποίηση adas & τη τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών.

Συνδιοργανωτής του αγώνα που τελείται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) είναι ο Δήμος Ερυμάνθου ενώ, την αμέριστη βοήθεια και στήριξη τους παρέχουν τα περιφερειακά και τοπικά κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι: η Ημερήσια εφημερίδα των Πατρών: »Η Πρωΐνή Γνώμη», η Cosmote TV, το Automotopatras – Automotogreece καθώς και το 321Go.

Την επίσημη χρονομέτρηση του αγώνα έχει αναλάβει η Action NPA software με τα αποτελέσματα να βρίσκονται διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της, http://racetiming.gr/site/race.php

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα, με γνώμονα την ασφάλεια, ο ΑΟΠ – Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πάτρας θα χρησιμοποιεί GPS Tracking με συνεχή παρακολούθηση της πορείας, θέσης & ταχύτητας των συμμετεχόντων.

Όσο αφορά το πρόγραμμα του αγώνα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 εώς 17:00 στις εγκαταστάσεις του χορηγού του αγώνα “ΙΚΤΕΟ Μαργαρώνης” (Εύβοιας 255, Πάτρα) θα πραγματοποιηθεί ο Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος πληρωμάτων και αγωνιστικών που θα λάβουν μέρος στο «45ο Latsis Parts Ράλλυ σπριντ Αχαιός»

Η πανηγυρική εκκίνηση του αγώνα θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Γεωργίου, στις 20:30, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα πληρώματα με τα αγωνιστικά τους αυτοκίνητα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, με μουσική, παρουσιάσεις και θέαμα.

Το Service Park θα βρίσκεται στη Χαλανδρίτσα, στον κεντρικό δρόμο, εξυπηρετώντας πληρώματα και ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η αγωνιστική δράση θα ξεκινήσει το πρωΐ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, όπου το πρώτο αγωνιστικό θα αναχωρήσει στις 09:00 από το χώρο του Service Park στη Χαλανδρίτσα, και θα κατευθυνθεί προς την «ε.δ Λεόντιο 1» όπου θα εκκινήσει τη προσπάθεια του στις 09:48

Εν συνεχεία, τα πληρώματα θα επιστρέψουν στη Χαλανδρίτσα για το ενδιάμεσο, 30λεπτο Service προτού επαναλάβουν τη προσπάθεια τους, στην ε.δ «Λεόντιο 2» στις 12:01.

Έπειτα, λοιπόν, από το ημίωρο Service στη Χαλανδρίτσα, θα πραγματοποιηθεί το τρίτο & τελευταίο πέρασμα από την ε.δ «Λεόντιο 3» προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 43.20 αγωνιστικά χιλιόμετρα επί συνόλου 152.4 συνολικών χιλιομέτρων και τα πληρώματα τερματίσουν στη Χαλανδρίτσα στις 14:49.

Η απονομή των επάθλων στους νικητές έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στη Χαλανδρίτσα

H Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στα γραφεία του Α.Ο.Π. Ναυμ. Έλλης 37 ΠΑΤΡΑ τηλ. 2610432737 email aoprace@gmail.com ώρες 17.00 – 22.00.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 από ώρα 14:00 έως 17:00 στο χώρο του τεχνικού και διοικητικού ελέγχου στο ΚΤΕΟ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ στην Πάτρα.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 από ώρα 07.30 έως 17.00 στην ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ.

Oι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.

Μείνετε συντονισμένοι στο επίσημο site του αγώνα για περισσότερα νέα:

https://rallyachaios2025.netlify.app