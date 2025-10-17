Σέντρα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας, ξεκινάει τις υποχρεώσεις της την Κυριακή στις 17:30, στο Κορωπί, αντιμετωπίζοντας την γηπεδούχο ομάδα του Γ.Σ. Παπασιδέρη.

Η Πατρινή ομάδα με προπονήτρια την Βάσω Βουκελάτου (βοηθός της η Ελένη Κονταξή ) για 6η συνεχόμενη χρονιά θα συμμετάσχει στην της Α2 εθνική κατηγορία γυναικών, ενώ μετρά 17 συμμετοχές στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών.

Η ομάδα θα παρουσιαστεί στο Κορωπί με αρκετές ελλείψεις μιας και θα απουσιάσουν αρκετές παίκτριες λόγω τραυματισμών, ιώσεων και επαγγελματικών λόγων.

Το Δ.Σ. εύχεται σε όλες τις αθλήτριες και προπονήτριες καλή αγωνιστική σεζόν, χωρίς τραυματισμούς και να απολαύσουν τους κόπους και τον ιδρώτα που έχουν καταθέσει στα γήπεδα, στις προσπάθειες τους για την αγάπη τους στο άθλημα και στην ομάδα.