Έλαμψε ο ΣΔΥ Πατρών στον «4ο διεθνή ημιμαραθώνιο Πάτρας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβριου ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας "Φάνης Τσιμιγκάτος" προς τιμήν του Πατρινού μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκατου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας,ως θεσμικός υποστηρικτής της διοργάνωσης, έδωσε δυναμικό παρών στη διοργάνωση με την πολυάριθμη συμμετοχή των μελών του στους αγώνες 21,1χλμ. κ 5χλμ. αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την στήριξή του σε κάθε δρομικο γεγονός που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας κ στην ευρύτερη περιοχή της Αχαιας κ της Δυτικής Ελλάδας.Σημαντικη , ωστόσο,ήταν κ η συνεισφορά του συλλόγου μας στο εθελοντικό κομμάτι της διοργάνωσης με τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ.ΓΡΑΜΜΕΝΟ Γεώργιο να συμμετέχει κ να προσφέρει ως εθελοντής στους αγώνες της διοργάνωσης.

Στον ημιμαραθώνιο δρόμο συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης (1:25:09), ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής (1:28:50), ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος (1:32:04), ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (1:35:48), ΜΠΛΑΝΗΣ Σταύρος (1:40:23), ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (1:4049), ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης (1:43:33), ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (1:44:34), ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ Γιώργος (1:46:33), ΤΟΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (1:49:59), ΦΙΛΙΠΠΌΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης (1:51:31), ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης (1:53:49), ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας (1:53:43), ΛΑΓΙΟΥ Ελισσάβετ (1:54:16), ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ Ελένη (1:55:28), ΚΟΛΙΑΔΗΣ Γιάννης (1:56:27), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος (1:57:31), ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (1:57:41), ΚΟΥΡΛΕΣΗ Μαγδαληνή (1:59:05), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1:59:45), ΤΖΟΛΑΣ Τάσος (2:00:46), ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ Πολύδωρος (2:02:13), ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Γιάννης (2:02:16), ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κωνσταντίνος (2:03:05), ΛΕΓΚΑΣ Μάριος (2:03:05), ΚΑΛΑΝΤΖΗ Αγαθή (2:03:05), ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία (2:04:12), ΝΤΑΛΛΑΣ Κωνσταντίνος (2:06:34), ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ Γιάννης (2:10:41), ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη (2:09:12), ΛΑΜΠΟΣ Κωνσταντίνος (2:12:16), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ Γεωργιος(2:13:07), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης (2:14:58), ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (2:16:23), ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (2:21:27), ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος (2:28:03), ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος.

Στον αγώνα δρόμου 5χλμ. το μέλος του συλλόγου μας ΣΚΟΝΔΡΑ Ελευθερία κατέκτησε την πρώτη 1η θέση στην ηλικιακή κατηγορία γυναικών 40+ με χρόνο 23λ18δ.

Επίσης,στον αγώνα δρόμου 5χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΜΑΡΚΕΛΗΣ Δημήτρης, ΔΟΥΒΡΗΣ Φώτης, ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεράσιμος, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Μαρία, ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΜΟΡΩΝΗΣ Νικόλαος, ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΡΚΕΛΗΣ Γεώργιος, ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κωνσταντίνος, ΣΚΟΥΤΙΔΑ Αγγελική, ΦΩΚΑΣ Επαμεινώνδας, ΤΣΙΝΙΑ Γωγώ, ΤΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Δημήτρης -Αλεξανδρος, ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα, ΓΩΓΟΣ Χαράλαμπος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη, ΚΩΣΤΗΡΗΣ Βασίλης, ΣΤΑΜΟΥ Βασιλική, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία, ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ Μαρία, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΜΑΡΚΕΛΗ Αφροδίτη, ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ Αντιγόνη, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ελισσάβετ, ΨΥΧΟΓΙΟΥ Δήμητρα, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χαράλαμπος.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνιου Πάτρας εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας με την μεγάλη συμμετοχή τους τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις.

Επίσης, συγχαίρουμε όλους τους νικητές των αγώνων της διοργάνωσης κ ιδιαίτερα τον "δικό μας" ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ Νικόδημο για το ατομικό ρεκόρ που πέτυχε στη διαδρομή του ημιμαραθωνιου κ την κατάκτηση της 3ης θέσης γενικής καθώς κ όλους τους δρομείς που συμμετείχαν στους αγώνες!

Τέλος, συγχαίρουμε τους διοργανωτές, τους εθελοντές κ όλους τους φορείς που βοήθησαν στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων έτσι ώστε ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας να χαρακτηριστεί μια απόλυτα επιτυχημένη διοργάνωση!

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει, επίσης, το μέλος του ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο για την επιτυχή συμμετοχή του στον αγώνα δρόμου 10 χλμ. του 1ου Αθλητικού Φεστιβάλ Κω που διεξήχθη το Σάββατο 11 Οκτωβριου στο νησί της Κω.Το Φεστιβάλ περιλάμβανε αγώνες δρόμου κ κολύμβησης κ ο ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος τερμάτισε τον αγώνα δρόμου 10χλμ.σε χρόνο 49λ16δ.