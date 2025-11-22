Πάτρα: Μία μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης για την 13χρονη Αναστασία

Η οικογένεια του στίβου ένωσε σήμερα (22/11/2025) τις δυνάμεις της σε μια μοναδική αθλητική δράση στην Πάτρα, στο Αθλητικό Δημοτικό Κέντρο Λαδόπουλου, με έναν σκοπό που ξεπερνά τον αθλητισμό: τη στήριξη της 13χρονης Αναστασίας.

Η μικρή Αναστασία, που πρόσφατα διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι, έχει ήδη περάσει μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, η πορεία της συνεχίζεται με δύσκολες θεραπείες και προκλήσεις αλλά και με τη δύναμη που προσφέρει η συλλογική ελπίδα και η υποστήριξη της κοινωνίας.

Στο πλευρό της 13χρονης βρίσκεται σύσσωμη η κοινότητα του στίβου, που στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης μέσα από τη συμμετοχή της στους σημερινούς αγώνες.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δημήτρης Πεγλερίδης δήλωσε: «Με απέραντο θάρρος και το φωτεινό της χαμόγελο, η Αναστασία παλεύει καθημερινά για να βγει νικήτρια. Στον αγώνα αυτό, κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος. Γι’ αυτό στεκόμαστε όλοι δίπλα της, συμμετέχοντας ενεργά στην εκδήλωση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αγώνες, επιδόσεις και μετάλλια. Είναι ψυχή, αλληλεγγύη, αγάπη και ανθρωπιά. Είναι η μεγάλη οικογένεια που στέκεται δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη, που προσφέρει χωρίς όρια και δίνει δύναμη εκεί που όλα μοιάζουν δύσκολα. Κάθε συμμετοχή αθλητή γίνεται με συμβολικό ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη στήριξη της οικογένειας της μικρής Αναστασίας. Κάθε ευρώ είναι μια ανάσα αγάπης· μια πράξη ζωής· μια πινελιά φωτός στον προσωπικό αγώνα ενός παιδιού που θέλει να συνεχίσει να τρέχει, να ονειρεύεται, να χαμογελά.

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία της δύναμης της Ένωσης να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό σε κάθε αθλητή, κάθε γονιό, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη δύναμη της προσφοράς.

Ας ενώσουμε τις φωνές, τις καρδιές και τα χέρια μας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και θεραπεύει».