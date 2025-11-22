Τροχαίο στο Παγκράτι: Σε κατάσταση σοκ η ΑμεΑ κόρη της 72χρονης που είδε τη μητέρα της να αφήνει την τελευταία της πνοή

Η τραγωδία στο Παγκράτι, όπου μια 72χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, επεκτείνεται πέρα από το ίδιο το γεγονός.

Βαθιά πληγωμένη μένει η 32χρονη κόρη της, η οποία είδε τη μητέρα της να αφήνει την τελευταία της πνοή μπροστά στα μάτια της.

Η άτυχη γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της, που αντιμετωπίζει αναπηρία, επιστρέφοντας από το σούπερ μάρκετ, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος, και σύμφωνα με μαρτυρίες κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε πρώτα με άλλο όχημα και στη συνέχεια με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πριν παρασύρει την 72χρονη πεζή.

Η 32χρονη βρίσκεται σε σοκ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ξεκίνησαν προσπάθειες να βρεθεί μια κατάλληλη δομή φιλοξενίας, αφού με τον θάνατο της μητέρας της έμεινε πλέον χωρίς κανέναν. Πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και τον πατέρα της, με αποτέλεσμα όλη η φροντίδα της να έχει περάσει αποκλειστικά στη μητέρα της.

Η νεαρή γυναίκα έχει πλέον μεταφερθεί στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, όπου λαμβάνει ειδική ιατρική φροντίδα και ψυχολογική στήριξη στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το τεράστιο πλήγμα που βίωσε.