Τροχαίο στο Παγκράτι- Νεκρή πεζή μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21/11/2025 στο Παγκράτι, όταν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν και το ένα από αυτά παρέσυρε μία πεζή γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τη 32χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη γυναίκα, είναι που ήταν σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο 85χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, λόγω κάποιου παθολογικού αιτίου.

Συνολικά, είναι 5 τα εμπλεκόμενα οχήματα, 4 τα τρακαρισμένα, καθώς από τη σύγκρουση, το όχημα προσέκρουσε σεπαρκαρισμένα και ένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 85χρονος άνδρας.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr: «Περίπου στις 6:30 η ώρα μια γυναίκα με την κόρη της που ήταν επί της οδού Νεοπτόλεμου είχε πάει σούπερ μάρκετ. Η γυναίκα έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το πόδι της, ήταν πολύ χάλια. Η κόρη της πρέπει να την γλίτωσε. Το αυτοκίνητο που κινούταν προς την Νεοπτολεμαίου χτύπησε ένα αυτοκίνητο που κινούταν επι της Ιλιάδος, πρέπει να έτρεχε γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά παντού και μετά χτύπησε και την γυναίκα που ήταν με τα πόδια μαζί με την κόρη της».

Σύμφωνα με μαρτυρία, η γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της που είναι ΑμεΑ, όταν το ένα όχημα που έτρεχε, συγκρούστηκε με το πρώτο αυτοκίνητο και μετά την παρέσυρε. Όπως χαρακκτηριστικά περιγράφει ο μάρτυρας, η γυναίκα, που ήταν γνωστή στη γειτονιά, φρόντιζε ολομόναχη την κόρη της μετά τον θάνατο του συζύγου της.