Τραμπ: Η 27η Νοεμβρίου είναι μια καλή ημέρα για την απάντηση της Ουκρανίας στο ειρηνευτικό σχέδιο- Ζελένσκι: Δεν θα προδώσω τη χώρα μου

Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στην Ουκρανία να απαντήσει έως την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου, στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Fox News, όπως μετέδωσε το BBC, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, για την οποία είπε πως οι ΗΠΑ «είναι μέσα για έναν λόγο -θέλουμε να σταματήσει ο σκοτωμός».

Σχετικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει απειλή για τις βαλτικές χώρες ή άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο Τραμπ δηλώνει ότι «θα [τη Ρωσία] σταματήσουν».

«Δεν αναζητούν περισσότερο πόλεμο», προσθέτει. «Υφίστανται τιμωρία».

Δεν υπάρχουν προς το παρόν δημόσιες εκδηλώσεις στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για σήμερα, αν και αυτό συχνά αλλάζει.

Δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι

Νωρίτερα σε ένα δραματικό διάγγελμα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωνε: «Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο».

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε παράλληλα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων. Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.