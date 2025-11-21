Ζελένσκι: «Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε σύμμαχο και αξιοπρέπεια»

Ένα δραματικό διάγγελμα μετά τις συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες - Κάλεσμα για ενότητα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μία δραματική δήλωση μετά την έκτακτη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντοναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.
«Βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα: ο βασικός εταίρος ή η αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακόμη, υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Κάλεσε επίσης τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».
Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους στην επίτευξη τερματισμού της σύγκρουσης.
Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι «αρχές» της χώρας θα ενσωματωθούν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με το προσχέδιο του νέου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέφερε η πύλη RBK-Ουκρανία, επικαλούμενη πηγές. Τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ για να αποδεχτεί το σχέδιο των 28 σημείων της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σχεδιασμένη από την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διακοπή των προμηθειών πληροφοριών και όπλων, αναφέρει το Reuters στην ιστοσελίδα του.
