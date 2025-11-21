Ζελένσκι: «Πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε σύμμαχο και αξιοπρέπεια»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μία δραματική δήλωση μετά την έκτακτη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντοναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

«Βρισκόμαστε μπροστά στο δίλημμα: ο βασικός εταίρος ή η αξιοπρέπεια της Ουκρανίας», αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμη, υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Κάλεσε επίσης τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για τις προσπάθειές τους στην επίτευξη τερματισμού της σύγκρουσης.