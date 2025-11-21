Λουτράκι: «Το παιδί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει», λέει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι την θώπευσε

Σάλος έχει προκληθεί για το περιστατικό στο Λουτράκι, που μία δασκάλα, κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή της ότι την θώπευσε.

Η δασκάλα από το σχολείο στο Λουτράκι, μίλησε στο Mega και μεταξύ άλλων ανέφερε πως «Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, το έκανα για προστασία για μένα και τα παιδιά και το ίδιο το παιδί».

Η 55χρονη, ανέφερε ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού, αλλά απευθύνθηκε στους συναδέλφους της, στον διευθυντή και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όταν είδε ότι από το σχολείο δεν ελήφθη σοβαρά το περιστατικό. Όπως είπε, μετά το περιστατικό, την προσέγγισε η μητέρα του 6χρονου και της μίλησε άσχημα «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά. Όταν δεν μπορούν οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους», είπε η εκπαιδευτικός.

«Να εξετάσουν το παιδάκι αυτό, μακάρι να το εξετάσουν και να είναι καλά, αυτό θέλουμε με όλη μας την καρδιά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Ναταλία Κατσίφη.

«Να βοηθηθούν και οι γονείς, εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά αλλά πρέπει το παιδάκι να το προστατέψουν οι γονείς, να βάλουν όρια. Αν όλα τα σήματα τα περνάμε αδιάφορα και λέμε δεν πειράζει. (…) Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει»

Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε ότι «το παιδάκι με άγγιξε στο στήθος. Μου λέει “κυρία, να έρθω να σας δείξω τη ζωγραφιά;” Έρχεται και έγινε το περιστατικό. Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι».