Καρναβαλική Ακαδημία- «Πίσω από τη Μάσκα»: Το Πατρινό Καρναβάλι «αποκάλυψε» το πρόσωπό του

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα «Πίσω από τη Μάσκα: Η Διοικητική Πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού - Χθες, Σήμερα, Αύριο», που διοργάνωσε η Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αίθουσα του Μουσείου γέμισε από ανθρώπους του καρναβαλιού, μέλη πληρωμάτων, διοικητικά στελέχη, ερευνητές και φίλους του θεσμού, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο για την επόμενη μέρα του Πατρινού Καρναβαλιού. Παρών στην ημερίδα και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και ο Αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες:

* Από τον Αυθορμητισμό στη Θεσμοθέτηση, με ιστορικές και λαογραφικές προσεγγίσεις.

Με εισηγήσεις των Δημήτρη Πεφάνη, Μαρίας Αλανιάδη, Θόδωρου Λουλούδη και Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, παρουσιάστηκε η ιστορική και λαογραφική εξέλιξη του θεσμού.

* Ο ρόλος του διοικητικού φορέα σήμερα, με ανάλυση των σύγχρονων στόχων και της στρατηγικής του θεσμού.

Οι Δημήτρης Κουρμπανάς, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Νάντια Κωνσταντινίδη, Γιάννης Γιαννακόπουλος και Πέτρος Ψωμάς συζήτησαν για τους σύγχρονους στόχους και τη στρατηγική του Πατρινού Καρναβαλιού.

* Σύγχρονα παραδείγματα πολιτιστικών θεσμών, με καλές πρακτικές και μοντέλα διαχείρισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι ομιλητές παρουσίασαν καλές πρακτικές, καινοτομίες και μοντέλα διαχείρισης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

* Προς ένα Νέο Μοντέλο Διοίκησης και Βιωσιμότητας, με προτάσεις και εργαλεία για το μέλλον.

Ο Αριστείδης Σταθόπουλος ανέλυσε προτάσεις και νέα εργαλεία για το μέλλον του θεσμού.

Η ημερίδα έκλεισε με ανοικτή συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, πρώην και νυν διοικήσεις, μέλη καρναβαλικών ομάδων και άνθρωποι του πολιτισμού. Ο διάλογος ήταν ζωντανός, με έντονο προβληματισμό και κοινή αναγνώριση ότι το Πατρινό Καρναβάλι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, αναζητώντας ένα νέο μοντέλο ταυτότητας, διοίκησης και βιωσιμότητας.