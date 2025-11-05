Η Ακαδημία της Πάτρας καταγράφει τη ζωντανή μνήμη του Καρναβαλιού- Ένα φιλόδοξο project με e-book με πάνω από 50 podcasts

Την ιστορία των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού και τις εμπειρίες των ανθρώπων του καταγράφει η Καρναβαλική Ακαδημία της Πάτρας, στο πλαίσιο ενός πολύ φιλόδοξου project με τίτλο «Από το θυμάμαι στο δημιουργικό, το Καρναβάλι της Πάτρας σε δυο πράξεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η πρόταση της Καρναβαλικής Ακαδημίας, η οποία κατατέθηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο τη διαφύλαξη, καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Πατρινού Καρναβαλιού, περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτόμες δράσεις, που συνδυάζουν τη μνήμη, τη δημιουργία και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας.

Καρναβαλικό e-book με podcasts

Η δράση στοχεύει στην καταγραφή της ζωντανής μνήμης του Καρναβαλιού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με καρναβαλιστές, δημιουργούς, αλλά και απλούς πολίτες, οι οποίοι μοιράζονται τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις και τη σχέση τους με τον θεσμό.

Από το υλικό αυτό πρόκειται να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό βιβλίο (e-book), το οποίο θα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 podcasts, με αφήγηση, ηχητικά αποσπάσματα και πρωτότυπο περιεχόμενο. Η παραγωγή των podcasts έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ το τελικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Δημιουργία καρναβαλικού άρματος

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο του προγράμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός νέου καρναβαλικού άρματος, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία που ενώνει μέλη και φίλους της Καρναβαλικής Ακαδημίας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερα σεμινάρια- εργαστήρια κατασκευών, σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων (ΚΕΔΗΠ) στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι στο Πετρωτό. Το άρμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και θα συμμετάσχει σε πολλές δράσεις της Ακαδημίας κατά το Καρναβάλι του 2026.

Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σημαντική είναι και η στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πατρινού Καρναβαλιού και η προβολή του ως πολιτιστικού θεσμού με ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ημερίδα μέσα στον Νοέμβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, του thebest.gr, εντός του Νοεμβρίου η Καρναβαλική Ακαδημία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα διοργανώσει θεματική ημερίδα, με αντικείμενο που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά και την εξέλιξη του. Η ακριβής θεματολογία και οι συμμετέχοντες αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Το εγχείρημα της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πατρών αποσκοπεί, στη διατήρηση της παράδοσης, και στη μεταφορά της καρναβαλικής γνώσης στις νεότερες γενιές, μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη συλλογική εμπειρία.