Παγκράτι: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την 75χρονη- Αναζητείται δομή για την κόρη της

Σοκ στο Παγκράτι

Τραγωδία στο Παγκράτι το βράδυ της Παρασκευής (21/11), όταν 84χρονος οδηγός παρέσυρε με το όχημά του μια 75χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ηλικιωμένος άνδρας αφού ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του στη συνέχεια, εντελώς αναίτια, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα ξεκινώντας μια τρελή πορεία στην οδό Νεοπτολέμου. Λίγα μέτρα παρακάτω, στη διασταύρωση με την Ιλιάδος, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε προτεραιότητα. Παρά τη σύγκρουση, δεν σταμάτησε και συνέχισε να οδηγεί ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την 75χρονη γυναίκα που περπατούσε στο σημείο μαζί με την κόρη της. Η τρελή του πορεία σταμάτησε λίγα μέτρα παρακάτω όταν έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Ψάχνουν δομή για την ΑμεΑ κόρη

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Μαζί της βρισκόταν η 32χρονη ΑμεΑ κόρη της, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι, που είχε χάσει και τον πατέρα του έμεινε εντελώς μόνο και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου δέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ εξετάζεται η μεταφορά της σε ίδρυμα για τη φροντίδα της.

 

#tags Παγκράτι Τροχαίο Δυστύχημα ΑμεΑ

