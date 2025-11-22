Τελεσίγραφο 5 ημερών στον Ζελένσκι: Παραχωρήσεις μεγέθους Λουξεμβούργου

Την πιο δύσκολη απόφαση της πολιτικής του πορείας καλείται να λάβει μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό είναι το χρονικό περιθώριο που του έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ - έως την ημέρα των Ευχαριστιών - για να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο όμως περιλαμβάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις.

«Είχα πολλές προθεσμίες στο παρελθόν, αλλά όταν τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά, συνήθως τις παρατείνεις. Ωστόσο, η Πέμπτη είναι η σωστή στιγμή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ραδιοφωνική εκπομπή του Fox News Radio, αναφερόμενος στο εξαήμερο τελεσίγραφο που έδωσε στον Ζελένσκι για να αποφασίσει σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας.

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε σε διάγγελμά του νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (21/11/25) ο Ουκρανός πρόεδρος, καθώς οι διαβουλεύσεις γύρω από την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται.

Το «ναι» της Ουκρανίας χαρίζει στη Ρωσία αμαχητί μια έκταση ίση με το Λουξεμβούργο

Η Ρωσία θα μπορούσε, χάρη σε ένα αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, να καταλάβει χωρίς να πολεμήσει μια έκταση σχεδόν ισοδύναμη με την επιφάνεια του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με την ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) των δεδομένων που διέθεσε το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το οποίο εργάζεται με το Critical Threats Project (CTP).

Το σχέδιο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του AFP, προβλέπει κυρίως την απόσυρση του ουκρανικού στρατού από εδάφη, τα οποία εξακολουθεί και ελέγχει, οδηγώντας σε ένα καθαρό κέρδος περίπου 2.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων για τη Μόσχα, ήτοι σχεδόν η έκταση του Λουξεμβούργου (2.590 km2), αμαχητί.

Το Κίεβο θα έπρεπε επίσης να παραιτηθεί από σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να δημιουργηθεί μία «ουδέτερη ζώνη» και ένας θύλακας 45 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιφέρεια του Λουχάνσκ. Αυτές οι παραχωρήσεις περιλαμβάνουν τις μεγάλες πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα παραχωρούσε στην Ουκρανία σχεδόν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που διεκδικεί ή που ελέγχει τουλάχιστον εν μέρει στην περιφέρεια του Χαρκόβου, 450 km2 στο Ντνιπροπετρόφσκ, 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Σούμι και 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Τσερνίχιβ.

Το έγγραφο προβλέπει επίσης να αναγνωριστούν ντε φάκτο ρωσικές η Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014 και οι περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Εκχωρεί επίσης στη Ρωσία τεράστια εδάφη που ελέγχει αυτήν τη στιγμή στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Εντέλει, το σχέδιο που προτείνει η Ουάσιγκτον θα οριστικοποιούσε την εγκατάλειψη από την Ουκρανία του 20% του εδάφους της, για να ανακτήσει λιγότερο από 0,5%.

Από τις αρχές του Νοεμβρίου, ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά περίπου 400 km2 στην ουκρανική επικράτεια, με έναν ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στις 20 Νοεμβρίου ήλεγχε πλήρως ή εν μέρει το 19,3% της ουκρανικής επικράτειας. Περίπου το 7% της Κριμαίας και ζωνών του Ντονμπάς ήταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2002.

Πούτιν: Απειλές για κατάληψη περισσότερων εδαφών αν η Ουκρανία αρνηθεί

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως έλαβε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία και σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση αυτή μπορεί να «αποτελέσει μια βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου.

Όπως επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν. Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη, εάν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

Τραμπ: Αν δεν αρέσει στον Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε ερώτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει», είπε ο Τραμπ.

Όσο για την δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, υποθέτω ότι τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».