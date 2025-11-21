Κακοκαιρία: Πλημμύρες στα Τζουμέρκα- Η «αναγκαστική ανύψωση» πίσω από τα έντονα φαινόμενα

Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας προκάλεσε σοβαρές ζημιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θεσπρωτία, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Σε νέα του ανάρτηση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί το φαινόμενο της «αναγκαστικής ανύψωσης» (Orographic lifting), που εμφανίστηκε στα βορειοδυτικά της χώρας και θεωρείται η κύρια αιτία της κακοκαιρίας.

Πρόκειται για την φορά της υγρασίας και του αέρα από τα νότια που ανεβαίνει προς την οροσειρά της Πίνδου, η οποία λειτουργεί σαν «τείχος», με αποτέλεσμα να ο άνεμος ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται και να προκαλείται έντονη βροχή.

Εκτός από την Καλαμπάκα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Κέρκυρα, έχουν «χτυπηθεί» από την κακοκαιρία τα βόρεια και τα κεντρικά Τζουμέρκα.

Συγκεκριμένα, υπερχείλισε ο ποταμός Άραχθος, δημιουργώντας «ποτάμια» και «καταρράκτες» στα ορεινά χωριά, καθιστώντας τις μετακινήσεις των πολιτών δύσκολες έως ανέφικτες.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«”Τo φαινόμενο “Οrographic lifting” έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα”…

Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στην δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;

Όταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία.

Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”

Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting).

Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία).

-Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος.

-Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο.

-Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές.

-Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται “rain trains”».