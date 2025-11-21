Στη φυλακή για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 20χρονο- Οδηγούσε με 150 χλμ. με «πειραγμένο» ΙΧ και υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε έναν 31χρονο οδηγό «πειραγμένου» αυτοκινήτου, ο οποίος καταδικάστηκε για τον θάνατο 20χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες, ενώ δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Επιπλέον, αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής και έτσι οδηγείται στη φυλακή, σύμφωνα με το protothema.gr.

Το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 20χρονο σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 σε περιοχή της Ημαθίας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 31χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε υποστεί μετατροπές και είχε φθαρμένα ελαστικά, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ έτρεχε στον επαρχιακό δρόμο με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν ως συνεπιβάτες ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη νεαρός, 21 ετών. Οι τρεις τους επέστρεφαν από βραδινή έξοδο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί η πορεία του και να ανατραπεί σε παρακείμενο χωράφι. Από τη σφοδρότητα του τροχαίου ο 20χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός και ο δεύτερος επιβάτης χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.

Στην απολογία του, ενώπιον του δικαστηρίου, ο 31χρονος υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα από τη διαδρομή που ακολούθησε, ούτε από τη στιγμή του τροχαίου. «Μπορεί να βγήκε κάποιο ζώο στον δρόμο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, με τη μητέρα του 20χρονου — η οποία βρισκόταν εντός της δικαστικής αίθουσας — να του φωνάζει «εσύ τον σκότωσες», ζητώντας παράλληλα από τον κατηγορούμενο να πει την αλήθεια.