Πειραιάς: Από ένα τοστ πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια στο ειδικό σχολείο

Όπως κατέθεσαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός, στο χώρο βρίσκονταν δάσκαλος και νοσηλευτής οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες

Την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της, το οποίο αποτελούνταν από ένα τοστ, πνίγηκε η 13χρονη μαθήτρια του 2ου ειδικού δημοτικού σχολείου του Πειραιά.

Το τραγικό περιστατικό με την μαθήτρια που σημειώθηκε σήμερα (21/11/2025) 09:40 το πρωί στον Πειραιά κι έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, έρχεται να δημιουργήσει  προβληματισμό αλλά πάνω από όλα θλίψη.

Το ανήλικο κοριτσάκι που έπασχε από κινητικά προβλήματα για άλλη μια ημέρα, μαζί με τους συμμαθητές κάθισαν να φάνε το δεκατιανό τους. Το κοριτσάκι ξετύλιξε το τοστ της κι άρχισε να τρώει, όταν ξαφνικά πνίγηκε.

Όπως κατέθεσαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός που σχολείου που προσήχθησαν μετά το περιστατικό, στο χώρο βρίσκονταν δάσκαλος και νοσηλευτής οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
 
Αμέσως στην οδό Παλαμηδίου στον Πειραιά έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ.

Η 13χρονη δεν είχε τις αισθήσεις και οι διασώστες την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου κι εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

