Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος- «Δεν σκότωσα κανέναν»

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος- ...

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο.

Η υπόθεση, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, περνά πλέον στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, με τον κατηγορούμενο να αρνείται ότι έπληξε θανάσιμα το θύμα.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του
Ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε πως ο θάνατος του 58χρονου δεν συνδέεται με τα δικά του χτυπήματα. Φέρεται να έκανε αναφορά στην ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει ως αιτία θανάτου «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι αυτό οδήγησε στον θάνατο του άνδρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 58χρονος ήταν αυτός που του επιτέθηκε πρώτος και πως οι δύο τους δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση ή διαφορά.

«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν σκότωσα κανέναν»
Μπροστά στον ανακριτή, ο 29χρονος φέρεται να είπε: «Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έγινε, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Εκείνος μου επιτέθηκε. Δεν τον γνώριζα, δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ μας. Ήρθε καταπάνω μου».

Ειδήσεις Τώρα

Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος πατέρας των 4 προφυλακισμένων

Αίσιο τέλος για τον Μάριο: Επιτυχής η μεταμόσχευση ήπατος

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 36χρονος που κατηγορείται για καλλιέργεια κάνναβης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νέος Κόσμος

Ειδήσεις