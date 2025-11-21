Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος- «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο.

Η υπόθεση, η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, περνά πλέον στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, με τον κατηγορούμενο να αρνείται ότι έπληξε θανάσιμα το θύμα.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε πως ο θάνατος του 58χρονου δεν συνδέεται με τα δικά του χτυπήματα. Φέρεται να έκανε αναφορά στην ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου, η οποία αναφέρει ως αιτία θανάτου «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα», επιμένοντας ότι αυτό οδήγησε στον θάνατο του άνδρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 58χρονος ήταν αυτός που του επιτέθηκε πρώτος και πως οι δύο τους δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση ή διαφορά.

«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν σκότωσα κανέναν»

Μπροστά στον ανακριτή, ο 29χρονος φέρεται να είπε: «Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έγινε, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Εκείνος μου επιτέθηκε. Δεν τον γνώριζα, δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ μας. Ήρθε καταπάνω μου».