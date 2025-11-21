Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 36χρονος που κατηγορείται για καλλιέργεια κάνναβης

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στην Πάτρα από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, για ιδιαίτερα διακεκριμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών -με έμφαση στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης- καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 36χρονος, αλβανικής καταγωγής, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του σήμερα ενώπιον του Ανακριτή Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και ένας 37χρονος Έλληνας, ο οποίος αντιμετωπίζει τα ίδια κατηγορητήρια.

Το χρονικό της σύλληψης σύμφωνα με την αστυνομία

Συνελήφθη αλλοδαπός άνδρας στην Πάτρα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας κατηγορούμενος. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμορία, ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών με τη μορφή καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας άνδρας, επίσης κατηγορούμενος για τα ίδια αδικήματα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του αλλοδαπού έγινε έξω από την οικία του, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, σε αποθηκευτικούς χώρους και σε όχημα, κατασχέθηκαν 10 κιλά και 730 γραμμάρια κάνναβης, 90 δενδρύλλια ύψους έως δύο μέτρων, σπόροι κάνναβης, δύο πιστόλια με γεμιστήρες και δέκα φυσίγγια, 201 σφαίρες 9mm, 41 λάμπες, πέντε ανεμιστήρες, εννέα μετασχηματιστές, δύο τροφοδοτικά, φίλτρο εξαερισμού, θερμόμετρο, κινητό τηλέφωνο, κάρτα SIM, δύο τηλεκοντρόλ, 160 λίτρα φυτόχωμα, δύο φιαλίδια μυκητοκτόνου, 35 λίτρα λιπάσματος, 85 ευρώ και ένα αυτοκίνητο.

Το παράνομο όφελος από τη συγκομιδή και διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ.