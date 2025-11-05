Απίστευτο φαινόμενο στο Τσερνόμπιλ: Σκύλοι με μπλε τρίχωμα προβληματίζουν τους επιστήμονες

Αναστάτωση και πλήθος ερωτημάτων προκαλεί τις τελευταίες ημέρες η εμφάνιση σκύλων με γαλάζιο-μπλε τρίχωμα στην περιοχή γύρω από τη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, στη βόρεια Ουκρανία.

Το παράξενο φαινόμενο, που θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που ανάρτησε η εθελοντική ομάδα “Dogs of Chernobyl” στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Η οργάνωση δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2017, προσφέροντας τροφή, ιατρική φροντίδα και στείρωση στα ζώα που ζουν στα ερείπια της πόλης-φαντάσματος.

Στην ανάρτησή της, η ομάδα Dogs of Chernobyl επισημαίνει πως η αλλαγή στο χρώμα των σκύλων είναι πρόσφατο και ανεξήγητο φαινόμενο. Οι εθελοντές αναφέρουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν και να εξετάσουν τα ζώα, ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη μεταβολή στο τρίχωμά τους. «Προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να καταλάβουμε τι συμβαίνει», σημειώνουν χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι σκύλοι φαίνονται δραστήριοι, ζωηροί και υγιείς. Τα βίντεο δείχνουν ζώα με έντονη γαλάζια απόχρωση, που κινούνται ανάμεσα σε εγκαταλειμμένα κτίρια και χορταριασμένα μονοπάτια.

Οι πιθανοί λόγοι πίσω από το φαινόμενο

Ειδικοί επιστήμονες που παρακολουθούν την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η αλλαγή χρώματος να οφείλεται σε επαφή με χημικές ουσίες ή μεταλλικά κατάλοιπα που υπάρχουν στο έδαφος και στα ερείπια της περιοχής. Το Τσερνόμπιλ παραμένει μία από τις πιο ρυπασμένες ζώνες στον κόσμο, με την παρουσία βαρέων μετάλλων, ραδιενεργών σωματιδίων και βιομηχανικών αποβλήτων να θεωρείται πιθανός παράγοντας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η υγεία των ζώων απειλείται άμεσα, γεγονός που κάνει τους ειδικούς πιο επιφυλακτικούς πριν αποδώσουν το φαινόμενο αποκλειστικά στη ραδιενέργεια ή σε κάποια νέα μόλυνση.

Οι περισσότεροι από τους σκύλους που περιφέρονται σήμερα στη Ζώνη Αποκλεισμού είναι απόγονοι των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν το 1986, όταν χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής υποχρεώθηκαν να φύγουν μετά το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ. Παρά τις δεκαετίες που μεσολάβησαν, αυτοί οι σκύλοι έχουν προσαρμοστεί σε ένα από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη, ζώντας με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία και εξαρτώμενοι σχεδόν αποκλειστικά από τη φροντίδα των εθελοντών.

Η ομάδα Dogs of Chernobyl έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθειες σύλληψης και δειγματοληψίας ορισμένων ζώων, ώστε να σταλούν δείγματα για γενετική και τοξικολογική ανάλυση. Τα αποτελέσματα αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις όχι μόνο για το μπλε χρώμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η φύση εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον μακροχρόνιας ραδιενέργειας.