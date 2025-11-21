Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος πατέρας των 4 προφυλακισμένων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, ο 58χρονος άνδρας που κατηγορείται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού και αδελφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, ο 58χρονος υποχρεώνεται να αλλάξει τόπο κατοικίας, να φύγει δηλαδή από το δήμο Φαιστού, θα πρέπει να εμφανίζεται 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

“Εισαγγελέας και ανακρίτρια αντιλήφθηκαν το ανύπαρκτο αποδεικτικό υλικό και την ανυπαρξία ενδείξεων ενοχής σε βάρος του εντολέα μας και αποφάσισαν ότι δεν θα πρέπει να στερηθεί την προσωπική του ελευθερία”, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας που μαζί με τον συνάδελφό του, Παντελή Φουρφουλάκη συνόδευσαν τον 58χρονο στο γραφείο της ανακρίτριας.

Ο 58χρονος κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον κ. Καρτσώνας στις 10.30 το πρωί έφυγε από το αστυνομικό τμήμα Φαιστού όπου είχε μεταβεί να καταθέσει για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι του γιου.

Την ώρα της συμπλοκής όπως ανέφερε ήταν στο ποιμνιοστάσιο του και χρειάστηκε 5 λεπτά να φτάσει στο χωριού όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

Επίσης αρνήθηκε ότι απομάκρυνε μέρος του οπλισμού, μετά το μακελειό, πράξη που του αποδίδεται με βάση την μαρτυρία μέλους της οικογένειάς του.

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος για τη βόμβα

Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου στο μακελειό των Βοριζίων, Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ που προηγήθηκε της φονικής συμπλοκής.

Σήμερα ανακοινώθηκε το σχετικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου το οποίο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας που είχε προκύψει στο πλαίσιο της απολογίας του. Στον νεαρό θα επιβληθούν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυστηροί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι θα οριστούν από την ανακρίτρια Ηρακλείου με σχετική διάταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου ο εισαγγελέας είχε προτείνει να οριστεί ποσό εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, απαγόρευση παραμονής του στον δήμο Φαιστού (στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν τα Βορίζια), να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του τρεις φορές το μήνα, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.