Βορίζια: Ο 23χρονος προσκόμισε φωτογραφίες να βρίσκεται σε γάμο ως άλλοθι για τη βόμβα

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια, καθώς ο δικηγόρος του προσκόμισε στον Εισαγγελέα φωτογραφικό ντοκουμέντο.

Ο νεαρός, που αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει για την προφυλάκισή του, έπειτα από διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Φωτογραφία από γάμο

To patris.gr δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία, όπου φαίνεται ο 23χρονος να είναι καλεσμένος σε γάμο και μάλιστα να περιμένει στη σειρά με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους για να χαιρετίσει τη νύφη και τον γαμπρό.

Έτσι, σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν εις βάρος του 23χρονου, προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι αστυνομικές πηγές υποστήριζαν ότι ο 23χρονος συνελήφθη καθώς είχε καταγραφεί σε βίντεο να βρίσκεται κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε και εξερράγη η βόμβα.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση»

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.