Φρίκη στη Γαλλία: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε πάρκινγκ- Έδωσε τέλος στη ζωή της με αλυσοπρίονο

Ανατριχιαστικό περιστατικό
Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό σε εμπορικό κέντρο, όπου μια γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αλυσοπρίονο.
Η σοκαριστική πράξη αυτοχειρίας συνέβη μπροστά σε πελάτες του εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η γυναίκα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις.
Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 60 ετών, προχώρησε σε αυτή τη μοιραία πράξη γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο, αλλά δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τη γυναίκα.
«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου»
Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εισαγγελία του Gap άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, όπως μεταδίδει η Daily Mail.
Η εισαγγελέας του Gap, Marion Lozac'hmeur, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής (17/11): «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».
