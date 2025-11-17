Φρίκη στη Γαλλία: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε πάρκινγκ- Έδωσε τέλος στη ζωή της με αλυσοπρίονο

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία μετά από ένα σοκαριστικό περιστατικό σε εμπορικό κέντρο, όπου μια γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αλυσοπρίονο.

Η σοκαριστική πράξη αυτοχειρίας συνέβη μπροστά σε πελάτες του εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, η γυναίκα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 60 ετών, προχώρησε σε αυτή τη μοιραία πράξη γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο, αλλά δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου»

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εισαγγελία του Gap άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η εισαγγελέας του Gap, Marion Lozac'hmeur, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής (17/11): «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».