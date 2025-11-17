Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο - Πλήθος κόσμου απέτισε φόρο τιμής – Σε λίγο η πορεία

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων έκλεισαν στις 13:00, με τους εορτασμούς να αναμένεται να κορυφωθούν με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στις 16:00.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών -υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση- συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

Μάλιστα, νωρίς σήμερα το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά , εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

«Ήμουνα εδώ τότε», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένας εκ των πρωτοστατών της τότε νεολαίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων και αδιαλείπτως εδώ και 52 χρόνια επανέρχεται για την επέτειο της εξέγερσης. Πλέον, τα χρόνια τον βαραίνουν και περπατά με τη βοήθεια μπαστουνιού και της συζύγου του, ωστόσο επιμένει: «Συνεχίζω να έρχομαι να τιμώ τους συναγωνιστές μου, γιατί αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι η ζωή μου».

«Είχα έρθει εδώ γιατί είχα την ελπίδα ότι αυτή η νεολαία θα κατορθώσει να διώξει το καθεστώς, όντως, το κατόρθωσε με θυσίες, με αίματα. Επιβιώσαμε και παλέψαμε», κατέληξε.

Η συγκίνηση είναι εμφανής, όμως, και από ανθρώπους που ήταν μακριά από το Πολυτεχνείο τότε. «Ήμουν φοιτητής στη Γερμανία και είχα έρθει να δω την οικογένειά μου. Τότε με είχαν συλλάβει», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Νίκος. «Με συνέλαβαν και με πήγαν εδώ πιο πάνω, στη Μπουμπουλίνας. Ήμουν τυχερός, με άφησαν στο τηλεφωνείο. Αλλά τα βασανιστήρια από την ταράτσα ακούγονταν», πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος.

Παραδίπλα, η Αναστασία, 11 χρονών: «Ήρθα στο Πολυτεχνείο για να τιμήσω αυτούς που πεθάνανε για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι». Μαζί της, η γιαγιά της. Τότε έμενε στην Αθήνα και οι μνήμες των ημερών εκείνων παραμένουν ζωντανές: «Είχαν βγει οι αστυνομικοί και καθάριζαν με τις μάνικες τα αίματα», είπε συγκινημένη.

Ισχυρό «παρών» έχουν δώσει από το πρωί πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και των γύρω περιοχών και της περιφέρειας. «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε στα παιδιά με απλό τρόπο για το τι είναι η Δημοκρατία, τι η Δικτατορία. Κάναμε και τη γιορτή μας σήμερα και ήρθαμε εδώ, στο Πολυτεχνείο», ανέφερε νηπιαγωγός από το γειτονικό 82ο νηπιαγωγείο. «Προσπαθήσαμε και εμείς από τη μεριά μας να εντρυφήσουμε στα παιδιά πόσο σημαντική είναι η Ελευθερία και η πράξη εκείνη των φοιτητών, που οδήγησε στην πτώση της Χούντας», είπε και πρόσθεσε ότι «το Πολυτεχνείο δεν έχει τελειώσει, ακόμα διεκδικούμε να έχουμε δασκάλους στα σχολεία, δικαιοσύνη...».

Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΔΟΕ.