Η Πάτρα τιμά το Πολυτεχνείο - Επιμνημόσυνη δέηση και στεφάνια στην Ηρώων Πολυτεχνείου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Πάτρα τιμά φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου με σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι καθιερωμένες πορείες. Στο ίδιο κλίμα, η εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει τη σημερινή ημέρα με ειδικές σχολικές εκδηλώσεις.

Το πρωί, στις 11:00, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας, Τερψιθέα), ακολουθούμενη από κατάθεση στεφάνων.