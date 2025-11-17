Back to Top
Η Πάτρα τιμά το Πολυτεχνείο - Επιμνημόσυνη δέηση και στεφάνια στην Ηρώων Πολυτεχνείου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πομώνης Γιάννης
Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι καθιερωμένες πορείες

Η Πάτρα τιμά φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου με σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι καθιερωμένες πορείες. Στο ίδιο κλίμα, η εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει τη σημερινή ημέρα με ειδικές σχολικές εκδηλώσεις.

Το πρωί, στις 11:00, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας, Τερψιθέα), ακολουθούμενη από κατάθεση στεφάνων.

Τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκτός των άλλων ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων και μέλη φοιτητικών συλλόγων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου Επιμνημόσυνη Δέηση

