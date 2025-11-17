Η Πάτρα τιμά το Πολυτεχνείο - Επιμνημόσυνη δέηση και στεφάνια στην Ηρώων Πολυτεχνείου - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι καθιερωμένες πορείες
Η Πάτρα τιμά φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου με σειρά επετειακών εκδηλώσεων.
Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι καθιερωμένες πορείες. Στο ίδιο κλίμα, η εκπαιδευτική κοινότητα γιορτάζει τη σημερινή ημέρα με ειδικές σχολικές εκδηλώσεις.
Το πρωί, στις 11:00, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δημοκρατίας, Τερψιθέα), ακολουθούμενη από κατάθεση στεφάνων.
Τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου
Στην τελετή παρευρέθηκαν εκτός των άλλων ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Δημήτρης Κατσαρός, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων και μέλη φοιτητικών συλλόγων.
