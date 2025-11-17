Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν, πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στους δικαιούχους

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, με τον e-ΕΦΚΑ να ξεκινά τις πληρωμές την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Οι συντάξεις των μισθωτών των πρώην ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΙΚΑ θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου θα δοθούν σε δύο φάσεις:

-Ιδιωτικός τομέας: Τρίτη 25/11

-Δημόσιο: Πέμπτη 27/11 (μαζί με τις κύριες συντάξεις του Δημοσίου)

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Τα χρήματα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, μετά τις 17:00 το απόγευμα, την προηγούμενη εργάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι θα δουν διαθέσιμα τα χρήματά τους στο ΑΤΜ από τη Δευτέρα (24/11) το απόγευμα, μετά τις 17:00 και οι μισθωτοί από την Τετάρτη (26/11) το απόγευμα, μετά τις 17:00 το απόγευμα επίσης.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ με όλες τις ημερομηνίες που θα γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025.

«Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).



Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου».