Ακίνητα: Ερχεται η πλατφόρμα που θα δείχνει τις πραγματικές τιμές - Τέλος στις «εικονικές» αγγελίες

Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να φέρει διαφάνεια και ισορροπία στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με την imerisia.gr πρόκειται για το price map, ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν τον πραγματικό μέσο όρο τιμών συναλλαγής ανά περιοχή, βασισμένο αποκλειστικά σε επίσημα συμβόλαια και όχι σε εκτιμήσεις ή αγγελίες. Στόχος είναι η αντικειμενική αποτύπωση των εμπορικών αξιών και η διόρθωση των στρεβλώσεων που τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούν την εκρηκτική άνοδο των τιμών στην αγορά κατοικίας.

Σήμερα, η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου γίνεται κυρίως μέσα από αγγελίες πώλησης ή ενοικίασης, οι οποίες συνήθως αντικατοπτρίζουν τιμές προσδοκίας και όχι τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Η πλατφόρμα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, επιτρέποντας τη σύγκριση των δηλωμένων και των πραγματικών τιμών και προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για αγοραστές, πωλητές, ενοικιαστές και επαγγελματίες του real estate.

Τεχνητή νοημοσύνη & αναλυτικά δεδομένα

Η εφαρμογή θα βασίζεται σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, που θα συλλέγουν και θα αναλύουν δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες, φορολογικές δηλώσεις και το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να αποτυπώνει τις πραγματικές τάσεις της αγοράς, εντοπίζοντας διακυμάνσεις, αποκλίσεις και μεταβολές σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα τηρούνται αυστηροί κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων: δε θα εμφανίζονται ονόματα ιδιοκτητών, αλλά μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου — όπως είδος, επιφάνεια, παλαιότητα, περιοχή και τίμημα πώλησης.

Οι πολίτες θα έχουν πλέον πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία για την αξία των ακινήτων, αποκτώντας σαφή εικόνα για τις πραγματικές τιμές στην περιοχή που τους ενδιαφέρει. Έτσι, θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές συμβολαίων με εκείνες των αγγελιών, να αξιολογούν καλύτερα την αγορά και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις πριν προχωρήσουν σε αγορά ή ενοικίαση.

Η πρόσβαση στα δεδομένα θα γίνεται μέσω τριών επιπέδων:

· Δωρεάν πρόσβαση, για πολίτες που επιθυμούν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους, με δυνατότητα προβολής τόσο της τρέχουσας όσο και της διαχρονικής πορείας τους.

· Με αντίτιμο, για χρήστες που χρειάζονται αναλυτικά δεδομένα ανά περιοχή ή τύπο ακινήτου. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος αγοραστής που ενδιαφέρεται για κατοικία στα νότια προάστια θα μπορεί να δει τις μέσες τιμές συναλλαγών για διαμερίσματα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

· Επαγγελματική πρόσβαση, για φορείς, τράπεζες, επενδυτικά ταμεία και μεσίτες, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένα στοιχεία για τον σχεδιασμό στρατηγικών επενδύσεων και αναλύσεων αγοράς.

Επόμενο βήμα: Αγορά ενοικίων

Σε δεύτερη φάση, το price map θα επεκταθεί και στην αγορά ενοικίων, παρέχοντας ένα πλήρες αποτύπωμα του κόστους στέγασης σε όλη τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο διαφάνειας και εξορθολογισμού των τιμών, τόσο για την αγορά όσο και για τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής.

Η υλοποίηση του συστήματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της κτηματαγοράς, το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση δημόσιων βάσεων δεδομένων, τη βελτίωση του Κτηματολογίου και την αυτοματοποιημένη ενημέρωση για μεταβολές στην αξία περιουσίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα μπορούν να γνωρίζουν με διαφάνεια και ακρίβεια την πραγματική εικόνα της αγοράς ακινήτων, μειώνοντας την αβεβαιότητα και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις συναλλαγές.