Ακίνητα: Αυξημένες οι γονικές παροχές, μειωμένες οι αγοραπωλησίες

Περισσότερα από 24.800 ακίνητα συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ, άλλαξαν χέρια στο οκτάμηνο τρέχοντος έτους, όπως προκύπτει από τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

Παρά τον υψηλό αριθμό ακινήτων που μεταβιβάστηκαν, καταγράφεται μείωση στις αγοραπωλησίες την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου (για την οποία υπάρχουν οριστικά στοιχεία) εν αντιθέσει με τις γονικές παροχές οι οποίες κινήθηκαν αυξητικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην υπό εξέταση περίοδο- τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας μείωση 4,62%, εν μέσω έντονα αυξητικών τάσεων στις τιμές.

Επιμέρους στο α΄ τετράμηνο του έτους η κάμψη ήταν ακόμη εντονότερη, καθώς οι εισπράξεις από αγοραπωλησίες υποχώρησαν κατά 17,5% σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο η εικόνα στην κτηματαγορά βελτιώθηκε το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2025 με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να ανακάμπτουν και τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Οι γονικές παροχές

Αντίθετα οι γονικές παροχές και δωρεές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το επτάμηνο του 2025 τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ έναντι 136,97 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%, με το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ να αποτελεί σημαντικό κίνητρο σε γονείς και παππούδες να μεταβιβάσουν περιουσίες στα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 120.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, περίπου 60.000 δηλώσεις για γονικές παροχές ακινήτων και 38.000 δηλώσεις δωρεών καθώς και περισσότερες από 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.