Έρχεται voucher από 400 έως 800 ευρώ σε οικογένειες- Οι δικαιούχοι

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», το οποίο προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ μηνιαίως σε 2.500 παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, ηλικίας από τη γέννηση έως 6 ετών.

Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με στόχο τη στήριξη των παιδιών και την κοινωνική ένταξη των οικογενειών τους.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται κάθε μήνα στις οικογένειες των εγκεκριμένων δικαιούχων, βάσει του εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης κάθε παιδιού.

Ύψος επιδότησης ανάλογα με τις συνεδρίες

800 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες

600 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες

400 ευρώ/μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 10 συνεδριών μηνιαίως για την ενεργοποίηση του voucher.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης καλύπτουν:

Αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού,

Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κ.ά.),

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων ή φροντιστών.

Πού εξαργυρώνεται το voucher

Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένους φορείς Πρώιμης Παρέμβασης, όπως:

Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,

Δήμους,

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,

Μονάδες Ψυχικής Υγείας,

Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης και μητρώο πιστοποιημένων φορέων, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και τη διαφάνεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.