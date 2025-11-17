Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την έκρηξη στο σπίτι που πυροδότησε το μακελειό

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, νεκρού της μίας εκ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στη βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο νεαρός κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που άναψε το φιτίλι για τις εξελίξεις με τους δύο νεκρούς και τραυματίες.

Ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο ertnews.gr, επισήμανε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Ο ίδιος τονίζει πως υπάρχει ένα κεντρικό σημείο προβληματισμού: έξι όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν, ενώ έχουν συλληφθεί μόνο πέντε άτομα. Όπως αναφέρει, αυτό υποδηλώνει ότι πιθανότατα θα υπάρξουν και νέες συλλήψεις.

Για τον 23χρονο υπογραμμίζει ότι το μόνο στοιχείο εναντίον του είναι ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να περνά από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. «Είναι ο μοναδικός δρόμος προς το σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι απολύτως φυσιολογικό να περνά από το σημείο αυτό και πως ο νεαρός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πράξη».

Οι έρευνες συνεχίζονται για την υπόθεση με τις αρχές να εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή έχουν απομακρυνθεί από πρόσωπα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η εξέταση των εκατοντάδων καλύκων από το «πεδίο μάχης» στα Βορίζια, ενώ η Αστυνομία θεωρεί ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές του αιματηρού επεισοδίου έχουν ήδη συλληφθεί. Παραμένει ωστόσο σε εκκρεμότητα η ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός. Καταθέσεις που έχουν περιέλθει στην Αστυνομία κάνουν λόγο για άτομο γνωστό ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι των δύο πλευρών απευθύνουν έκκληση προς τους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τα σημεία όπου έχουν κρυφτεί ή απορριφθεί τα όπλα, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες με σαφήνεια.