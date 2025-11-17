Πένθος στον Πλάτανο Ναυπακτίας για τον θάνατο του καθηγητή Νικόλαου Παπανικολάου

Ήταν ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη
Βαθιά θλίψη επικρατεί στον Πλάτανο Ναυπακτίας μετά την απώλεια του καθηγητή Νικόλαου Παπανικολάου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.
Ο κορυφαίος διδάκτωρ Μαιευτικής υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής ιατρικής, με πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο.
Ο Νικόλαος Παπανικολάου υπήρξε ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα και γιατρός πολλών γνωστών ηθοποιών και καλλιτεχνών. Ανάμεσα σε αυτούς και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία τον συνέδεσε μια ξεχωριστή ιστορία.
Παράλληλα, ο αείμνηστος καθηγητής είχε συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδρύοντας το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο Ναυπακτίας.
Η ιστορική επίσκεψη της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Πλάτανο
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δυσκολευτεί να αποκτήσει παιδί και, με τη βοήθεια του Νικόλαου Παπανικολάου, κατάφερε τελικά να μείνει έγκυος. Κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», αντιμετώπισε σοβαρό κίνδυνο απώλειας του παιδιού. Ο γιατρός της διέκοψε τα γυρίσματα και τη μετέφερε άμεσα στην Αθήνα, όπου και εξασφάλισε την ασφαλή γέννηση του γιου της, Γιάννη.
Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, η ηθοποιός έκανε τάμα στον Άγιο Νικόλαο Ναυπακτίας, τόπο καταγωγής του γιατρού της. Στις 23 Αυγούστου 1969, δύο μήνες μετά τη γέννα, ταξίδεψε μαζί του στον Πλάτανο για να εκπληρώσει το τάμα της, προσφέροντας ένα ολόχρυσο καντήλι με χαραγμένη αφιέρωση.
Η επίσκεψή της τότε είχε μετατραπεί σε μεγάλη γιορτή για το χωριό: κορίτσια με παραδοσιακές φορεσιές την υποδέχτηκαν με λουλούδια, ενώ ακολούθησε πανηγύρι και υπαίθρια προβολή της ταινίας «Η Αλίκη στο ναυτικό».
Παρότι τα τάματα και τα θαύματα λιγοστεύουν με τα χρόνια, ο μύθος της Αλίκης Βουγιουκλάκη –και η ιστορία της με τον γιατρό που τη βοήθησε να γίνει μητέρα– παραμένει ζωντανός.
