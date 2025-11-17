Πένθος στον Πλάτανο Ναυπακτίας για τον θάνατο του καθηγητή Νικόλαου Παπανικολάου

Βαθιά θλίψη επικρατεί στον Πλάτανο Ναυπακτίας μετά την απώλεια του καθηγητή Νικόλαου Παπανικολάου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Ο κορυφαίος διδάκτωρ Μαιευτικής υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής ιατρικής, με πλούσιο επιστημονικό και κοινωνικό έργο.

Ο Νικόλαος Παπανικολάου υπήρξε ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα και γιατρός πολλών γνωστών ηθοποιών και καλλιτεχνών. Ανάμεσα σε αυτούς και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία τον συνέδεσε μια ξεχωριστή ιστορία.

Παράλληλα, ο αείμνηστος καθηγητής είχε συμβάλει καθοριστικά στη διάσωση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδρύοντας το Λαογραφικό Μουσείο και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στον Πλάτανο Ναυπακτίας.