Εντοπίστηκε σώος στην Ηλεία, ο 31χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Ναύπακτο

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 31χρονου, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες από την περιοχή της Ναυπάκτου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πύργου Ηλείας, μετά από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών, και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν με προσοχή και επιβεβαίωσαν ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Τα αίτια και οι συνθήκες της απομάκρυνσής του εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.